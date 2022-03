Erfolgreicher WSBK-Test in Barcelona: Philipp Öttl fährt in die Top 10

Audio-Player laden

Philipp Öttl hinterließ auch beim Superbike-WM-Test in Barcelona (zum Testbericht) einen positiven Eindruck. Nachdem der Deutsche bereits beim WSBK-Debüt in Portimao schnell war und kurz darauf auch beim Test in Misano glänzte, konnte sich Öttl auch in Barcelona stark in Szene setzen. Schlussendlich lag der Rookie nur 1,164 Sekunden zurück.

"Am ersten Tag probierten wir viele neue Teile, wie den Spark-Auspuff, ein anderes Bremssystem und verschiedene Elektronikeinstellungen. Wir fuhren viele Runden mit der Rennabstimmung und absolvierten viele Longruns", berichtet Öttl.

"Am Ende des ersten Tages machten wir eine kleine Änderung, die mir ein ein bisschen bei der Haftung in maximaler Schräglage hilft", erklärt der Ducati-Pilot. "Am zweiten Tag gelang uns ein kleiner Fortschritt bei der Motorbremse. Danach arbeiteten wir etwas an der Abstimmung."

Philipp Öttl geht bei der Anpassung an das Ducati-Superbike strategisch vor Foto: Team Go Eleven

"Wir erkannten, welche Richtung wir einschlagen müssen und verbesserten uns mit gebrauchten Reifen schlagartig um eine halbe Sekunde. Das ist richtig gut. Barcelona war im Vergleich zu Misano und Portimao eine komplett andere Strecke mit viel weniger Haftung", bemerkt Öttl.

"Es war richtig schwierig. Doch wir fanden unseren Weg und gute Lösungen. Nun freue ich mich auf Aragon", so der Deutsche. Da es am zweiten Testtag am Nachmittag regnete, konnte Öttl erste Erfahrungen im Nassen sammeln.

Die Superbike-WM startet am 8. April in Aragon in die neue Saison. Am 4./5. April gibt es einen finalen Test.

Kombinierte Rundenzeiten beider Tage:

1. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) - 1:40.571 Minuten

2. Alvaro Bautista (Ducati) +0,253 Sekunden

3. Iker Lecuona (Honda) +0,462

4. Jonathan Rea (Kawasaki) +0,491

5. Garrett Gerloff (GRT-Yamaha) +0,658

6. Michael Ruben Rinaldi (Ducati) +0,789

7. Scott Redding (BMW) +1,065

8. Alex Lowes (Kawasaki) +1,093

9. Lucas Mahias (Puccetti-Kawasaki) +1,117

10. Xavi Vierge (Honda) +1.148

11. Philipp Öttl (GoEleven-Ducati) +1,164

12. Andrea Locatelli (Yamaha) +1,294

13. Eugene Laverty (Bonovo-BMW) +1,371

14. Kohta Nozane (GRT-Yamaha) +1,857

15. Loris Baz (Bonovo-BMW) +1,858

16. Ilya Mikhalchik (BMW) +2,192

17. Luca Bernardi (Barni-Ducati) +2,680

18. Oliver König (Orelac-Kawasaki) +3,655

19. Loris Cresson (Pedercini-Kawasaki) +4,692

20. Hafizh Syahrin (MIE-Honda) +4,968

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.