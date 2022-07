Nach Sturz in Donington: Alvaro Bautista gibt Update zur Handverletzung

Audio-Player laden

Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista reist mit 17 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft zum sechsten Event der Saison nach Most (Tschechien). Zuletzt verlor Bautista etwas von seinem Vorsprung. Doch es hätte viel schlimmer kommen können, denn beim Sturz in Donington zog sich der WM-Führende eine Verletzung an der Hand zu. Die beiden Rennen am Sonntag konnte er nur mit Schmerzen bestreiten.

"Es ist nichts gebrochen. Ich bin bereit für das Wochenende", gibt Bautista im Gespräch mit 'Motorsport.com' Entwarnung. Am zurückliegenden Wochenende fuhr Bautista bei der World Ducati Week 2022 in Misano zusammen mit den anderen Ducati-Piloten aus der MotoGP, Superbike-WM und Supersport-WM.

Im Race of Champions, das MotoGP-Werkspilot Francesco "Pecco" Bagnaia souverän vor Luca Marini und Marco Bezzecchi gewann, spielte Alvaro Bautista aber nur eine Nebenrolle.

Kein Risiko beim "Ducati Race of Champions" in Misano

Im Qualifying belegte der Spanier nur die 15. Position und war damit langsamster der 15 Fahrer, die mit den Ducati-Superbikes fuhren. Das Rennen beendete Bautista auf der 18. Position und kam somit hinter fünf Supersport-Fahrern ins Ziel.

Nach dem Sturz in Donington ließ es Alvaro Bautista in Misano ruhig angehen Foto: Motorsport Images

Das schwache Abschneiden bei der WDW scheint Bautista aber nicht zu kümmern. "Ich wollte einfach nur dabei sein. Ich habe nichts riskiert", erklärt der Gesamtführende der Superbike-WM, der Ducati in diesem Jahr den ersten Superbike-WM-Titel seit Carlos Checa 2011 bescheren möchte.

Der Erfolg in Donington steigert das Selbstvertrauen

Mit Donington hat Bautista bereits die wohl schwierigste Strecke des Kalenders hinter sich gebracht. "Auf dem Papier ist Donington die härteste Strecke für mich, aber auch für Ducati. Wir minimierten den Schaden. Nach dem Sturz am Samstag konnten wir am Sonntag wichtige Punkte retten", kommentiert er.

Alvaro Bautista ließ Jonathan Rea in Lauf zwei hinter sich Foto: Ducati

Im zweiten Rennen setzte sich Alvaro Bautista sogar gegen Lokalmatador Jonathan Rea durch und machte fünf Punkte gut. "Ich rechnete vor dem Wochenende nicht damit, Zweiter zu werden. Wir waren stärker als erwartet. Ich bin happy, dass wir selbst auf dieser schwierigen Strecke so konkurrenzfähig waren. Ich fühlte mich im Vergleich zu vor drei Jahren richtig gut", freut sich der Ducati-Pilot.

Kann Bautista in Most an Reddings Erfolge von 2021 anknüpfen?

Gespannt sein darf man, wie schlagkräftig die Kombination Bautista/Ducati am Wochenende in Most sein wird. "Es wird das erste Mal sein, dass ich mit der Ducati Panigale V4R auf diesem Kurs fahre", so der Spanier.

Scott Redding bescherte Ducati im Vorjahr den Sieg in Lauf zwei Foto: Dominik Lack

"Deshalb wird es wichtig sein, zeitig den richtigen Weg einzuschlagen, was die Abstimmung angeht. Zudem müssen wir uns parallel mit den verschiedenen Reifenoptionen beschäftigen. Doch nach dem guten Rennen am Sonntag in Donington haben wir sehr viel Zuversicht", erklärt Bautista.

Dass die Ducati Panigale V4R auf dem Autodrom in Most gut funktioniert, stellte Vorgänger Scott Redding in der Saison 2021 unter Beweis. Redding kämpfte in den drei Rennen um den Sieg und setzte sich im zweiten Hauptrennen durch.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.