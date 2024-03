Erneut keine Punkte: Warum Jonathan Rea in Barcelona aufgeben musste

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea muss weiterhin auf seine ersten Punkte als Yamaha-Pilot warten. Nach der Nullrunde beim Saisonauftakt auf Phillip Island (Australien) ging Rea auch beim ersten Rennen der Superbike-WM in Barcelona (Spanien) leer aus (zum Rennbericht).

Von Startplatz zwölf aus strebte Rea ein Podium an. Da sich der sechsmalige Weltmeister beim Test und in den Trainings bewusst auf das Reifen-Management konzentrierte, war die schlechte Startposition kein eindeutiges Indiz für die Konkurrenzfähigkeit. Doch sein wahres Potenzial konnte Rea nicht zeigen. Er kehrte am Ende der ersten Runde an die Box zurück.

"Leider ist mir beim Start die Kupplung verbrannt und ich konnte nicht einmal eine Runde beenden", begründet Rea die Aufgabe. "Es tut mir leid für das Team, das im Vorfeld dieses Rennens unglaublich hart gearbeitet hat, nur um es dann in der ersten Runde zu beenden."

"Aber jetzt lassen wir das hinter uns und konzentrieren uns auf morgen, wo wir eine starke Leistung in der Superpole brauchen, um uns einen guten Startplatz für das zweite Rennen zu sichern", schaut Rea auf den finalen Tag des Barcelona-Wochenendes.

Rea bedauert, dass er nicht herausfinden konnte, was möglich gewesen wäre. "Nach dem erfolgreichen Test und den Fortschritten am Freitag war ich zuversichtlich, heute um ein gutes Ergebnis im Rennen zu kämpfen", so der Yamaha-Pilot.

Jonathan Rea erlebte einen regelrechten Fehlstart bei Yamaha Foto: Dorna Sports

Für Yamaha ist Reas Pechsträhne eine Bewährungsprobe. "Es wäre großartig gewesen, über die Distanz von 20 Runden wertvolle Daten zu sammeln", bemerkt Teammanager Paul Denning. "Es ist ein harter Moment für einen unglaublichen Fahrer, aber wir sind zuversichtlich, dass dieser Tiefpunkt für Jonathan bald mit einigen Höhepunkten gepaart sein wird."

Mit Bildmaterial von Yamaha.