Erster Test in Jerez: Bimota zeigt die neue KB998 für die Superbike-WM 2025

Am Montag nach dem Saisonfinale der Superbike-WM 2024 präsentierte Bimota das neue Motorrad mit der Bezeichnung KB998. Damit wird der italienische Hersteller in der WSBK-Saison 2025 antreten.

Für den Einsatz verantwortlich ist das bisherige Kawasaki-Werksteam Provec. Die spanische Mannschaft macht mit Alex Lowes und Axel Bassani weiter und erhält mit der Bimota KB998 ein neues Motorrad, um Ducati, BMW, Yamaha und Honda herauszufordern.

Beim WSBK-Nachsaisontest in Jerez debütiert die neue Bimota KB998. Am Dienstag wird das Motorrad erstmals zusammen mit der WSBK-Konkurrenz auf die Strecke fahren. In den zurückliegenden Wochen und Monaten gab es bereits heimliche Tests, bei denen Florian Marino einige Runden drehte und damit den ersten richtigen Test vorbereitete.

Bei der Bimota KB998 handelt es sich um eine Neuentwicklung. Optisch führt das neue Bimota-Superbike die Designsprache der Kawasaki ZX-10RR fort, mit der Kawasaki von 2015 bis 2020 sechs Mal die Weltmeisterschaft gewann.

Die KB998 verfügt über einen Aluminium-Rahmen, der im Bereich unter dem Tank einige Unterschiede zum Kawasaki-Rahmen aufweist. Angetrieben wird das Bimota-Superbike von einer überarbeiteten Version des Kawasaki-Reihenvierzylinder-Motors, der bereits in der ZX-10RR zum Einsatz kam.

Die Verkleidung wirkt aggressiver als bei der Kawasaki und verfügt im Bereich der Kanzel über Aeroelemente, die für Abtrieb sorgen sollen. Damit haben jetzt alle fünf werksseitig vertretenen Hersteller der Superbike-WM Verkleidungen mit Aeroelementen.

Die Marke Kawasaki verschwindet durch den Wechsel des Werksteams zu Bimota aber nicht komplett aus der Superbike-WM. Das Puccetti-Team setzt auch in der WSBK-Saison 2025 eine Kawasaki ZX-10RR ein. Pilotiert wird die laut aktuellem Stand einzige Kawasaki im Feld von Garrett Gerloff, der nach zwei Jahren bei Bonovo-BMW zu Puccetti-Kawasaki wechselt.