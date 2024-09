"Es fühlt sich unwirklich an" - Großer Befreiungsschlag für Michael vd. Mark

Mit dem Sieg im ersten WSBK-Rennen in Magny-Cours hat Michael van der Mark den 14. BMW-Sieg in Folge sichergestellt. Der Niederländer setzte sich in einem chaotischen Rennen (zum Rennbericht) souverän durch und kam mit mehr als acht Sekunden Vorsprung auf Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) ins Ziel.

Nach einer schwierigen Phase war der Sieg für Michael van der Mark ein großer Befreiungsschlag. Mehrere schwere Verletzungen und damit verbundene Zwangspausen prägten die zurückliegenden Jahre. BMW zeigte sich sehr loyal und wurde dafür mit dem Sieg in Magny-Cours belohnt.

"Es waren zwei sehr harte Jahre", blickt Van der Mark zurück. "Durch die Verletzungen verlor ich so viel Fahrzeit. Bei dem hohen Niveau, das wir aktuell in der Superbike-WM haben, ist das Comeback sehr schwierig gewesen. Ich musste daran glauben."

Michael van der Mark hatte in den vergangenen Jahren einige schwere Stürze Foto: Motorsport Images

Rücktritt war ein Thema: Emotionale Worte von Michael van der Mark

Doch die vielen Rückschläge gingen nicht spurlos an Van der Mark vorbei. Zwischenzeitlich spielte der Niederländer mit dem Gedanken, seine Karriere zu beenden. Doch seine Familie hat ihm die nötige Kraft für den harten Weg zurück gegeben. "Ohne sie wäre ich vielleicht schon zurückgetreten", gesteht er und bedankt sich bei seiner Freundin für den starken Rückhalt in den schwierigen Phasen.

Nach Toprak Razgatlioglus Horrorsturz am Freitag ruhten die Hoffnungen des Teams auf Van der Marks Schultern. Razgatlioglu zog sich bei seinem FT2-Sturz eine Rückenprellung sowie eine Verletzung der Lunge zu und wird frühestens in Cremona zurückkehren. Es gibt aber bereits einige kritische Stimmen diesbezüglich.

Toprak Razgatlioglu erhält Schützenhilfe beim Kampf um den WM-Titel

Am Samstag kehrte Razgatlioglu ins Fahrerlager zurück und beobachtete den Sieg seines Teamkollegen. Van der Mark leistete in Sachen WM-Titel Schützenhilfe, denn mit dem Sieg nahm er den Gegnern wichtige Punkte weg.

Toprak Razgatlioglu kehrte am Samstagmorgen an die Strecke zurück Foto: WorldSBK.com

"Ich meinte, dass ich den Sieg sicherstellen muss, wenn er nach seinen 13 Siegen nicht weitermachen kann", scherzt der Niederländer. "BMW hat jetzt 14 Rennen in Folge gewonnen. Und das ist wirklich unfassbar! Ich hoffe aber bald wieder mit ihm auf dem Podium zu stehen."

Wechselhafte Bedingungen: Schwierige Balance zwischen Risiko und Sicherheit

Van der Mark ging von Startplatz fünf ins Rennen und war einer der Fahrer, die mit Trockenreifen fuhren. "Wir trafen die richtige Wahl, mit Slicks zu starten. Doch als es regnete, hatten wir beinahe keinen Grip mit den Slicks. Ich blieb eine Runde zu lang draußen. Nach dem Boxenstopp kam ich vor Alex (Lowes) aus der Boxengasse", berichtet er.

"Als mich Alex überholte, versuchte ich, mit ihm mitzuhalten, dabei aber möglichst wenig zu riskieren. Er pushte ziemlich hart und stürzte", schildert Van der Mark, der nach Alex Lowes' Sturz noch nicht an den Sieg gedacht hat. "Ich weiß gar nicht, wie viele Runden es noch waren zu diesem Zeitpunkt. Es war ein langes Rennen", so der BMW-Pilot.

Van der Mark bestätigt, dass es schwierig war, die richtige Balance aus Risiko und Sicherheit zu finden. Entsprechend groß war die Erleichterung beim Überqueren der Ziellinie. "Es fühlt sich seltsam an", bemerkt er.

"Wir wollten an diesem Wochenende um ein Podium kämpfen. Am Freitag demonstrierten wir, dass wir ein starkes Renntempo haben. Dieses Rennen zu gewinnen, fühlt sich unglaublich an", freut sich der WSBK-Routinier über den Erfolg in Frankreich.

"Schade, dass ich nicht mit Toprak auf dem Podium stehen konnte. Doch es ist toll für das Team, einen weiteren Sieg geholt zu haben", kommentiert Van der Mark, der sich wünscht, auch in Zukunft im Trockenen gewinnen zu können.

"Ich muss vermeiden, in meinen alten Stil zurückzufallen. Ich lerne sehr viel von Toprak. Die Art und Weise, wie er das Motorrad bewegt, ist die korrekte", erklärt Van der Mark.

Große Freude bei Ex-Teamkollege Alex Lowes

Dass Van der Mark endlich wieder ganz oben steht, freut auch viele WSBK-Kollegen. Alex Lowes, der sich rundenlang mit Van der Mark um die Spitze duellierte, gönnt seinem ehemaligen Yamaha-Teamkollegen den Sieg: "Er verdient es, denn er ist ein guter Kerl!"