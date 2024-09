"Es ist nichts sicher" - Droht Andrea Iannone das Aus in der Superbike-WM?

Nach wie vor ist unklar, wie es bei Andrea Iannone nach der laufenden Saison in der Superbike-WM weiter geht. Der Italiener zeigte bei seinem WSBK-Debüt in diesem Jahr einige starke Leistungen und hat klare Vorstellungen für die Zukunft. Sollten diese nicht erfüllt werden, dann wird Iannone seine Karriere beenden.

Viele Wochen lang gab es Gerüchte über einen möglichen Wechsel von GoEleven-Ducati zu GRT-Yamaha. Nachvollziehbar, denn mit Pata und Prometeon hat Iannone zwei persönliche Sponsoren, die auch bei Yamaha aktiv sind.

Doch Yamaha-Rennleiter Andrea Dosoli stellte im Exklusiv-Interview mit Motorsport-Total.com in Magny-Cours klar, dass es kein Angebot von Yamaha gibt (zur Story). Somit bleibt Iannone nur noch die Verlängerung bei GoEleven-Ducati.

Im Fahrerlager kursiert das Gerücht für eine weitere Option. Hinter den Kulissen wird besprochen, ob man für Iannone eine Art Ducati-Satellitenteam erreichtet, in dem er Werksmaterial erhält. Dann würde Iannones Wunsch nach besserer Unterstützung erfüllt werden. Der Wunsch, Werksfahrer zu sein, wird sich aber voraussichtlich nicht erfüllen.

Angesprochen auf seine Zukunft wirkt Iannone verunsichert. "Es ist eine wirklich schwierige Situation. Es ist eine der schwierigsten Situationen meines Lebens. Es tut mir leid, denn ich weiß, dass alle auf mich warten", kommentiert er.

Klare Ansage: Andrea Iannone will aktuelles Werksmaterial

Foto: Team Go Eleven

"Ich habe klare Vorstellungen", stellt Iannone klar. "Ich denke, dass ich die Chance habe, hier in den kommenden drei oder vier Jahren mit den besten Fahrern zu kämpfen. Doch dafür benötigte ich das passende Team und Motorrad. Es muss alles zu 100 Prozent stimmen, wenn wir kämpfen wollen."

Iannone deutet an, dass er unsicher ist, was passiert, wenn sich seine Wünsche nicht erfüllen: "Es ist nichts sicher. Vielleicht fahre ich noch drei oder vier weitere Jahre. Vielleicht ist es aber auch nach dieser Saison vorbei. Sollte ich meine Karriere in diesem Jahr beenden, dann würde ich sicher traurig sein. Doch ich habe es nicht in der Hand."