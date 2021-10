"Es ist richtig schön, dass Valentino das gesagt hat" - Rossi-Lob schmeichelt Rea

Im Rahmen der MotoGP-Gerüchte rund um Toprak Razgatlioglu äußerte sich Valentino Rossi auch über WSBK-Rekord-Champion Jonathan Rea. "Es ist schade, dass Jonathan Rea nicht die Chance hatte, sich vor fünf oder sechs Jahren in der MotoGP zu beweisen. Er fährt richtig gut und hatte das Potenzial, um in der MotoGP schnell zu sein", kommentierte Rossi. Rea freut sich über die Aussagen des Italieners.

"Es ist richtig schön, dass Valentino das gesagt hat, weil er der Größte aller Zeiten ist im Motorrad-Rennsport. Wir haben großen Respekt voreinander", kommentiert Rea im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com'. "Manchmal schickt er mir Nachrichten nach einem Rennen oder umgekehrt. Ich bin ein großer Fan von ihm und dem, was er in seiner Karriere erreicht hat."

Rea bedauert, dass er in seiner Karriere nie ein gutes Angebot aus der MotoGP erhielt: "Natürlich ist es schade, weil ich nie die Chance hatte. Ich durfte 2012 zwei Wildcards absolvieren. Ich wurde Siebter und Achter. Das war nicht schlecht. Doch es ist, wie es ist."

MotoGP 2012: Jonathan Rea auf der Honda RC213V von Casey Stoner Foto: Repsol

"Ich erlebte einige schwierige Momente in meiner Karriere, als ich noch bei meinem ehemaligen Team fuhr. Ich erlebte tolle Zeiten und schwierige Zeiten. Ich war super happy, als ich zu Kawasaki kam. Mein Leben verlief sehr gut. Ich konnte viel gewinnen", blickt der Brite zurück.

"Die einzige Frage, die ich mir stellen muss ist: 'Was hätte ich in der MotoGP erreicht?' Ich weiß es nicht. Ich bereue es, weil ich nie die Chance bekam. Doch so ist das Leben", so Rea. Vor dem Saisonfinale der Superbike-WM in Indonesien liegt Rea 30 Punkte hinter Razgatlioglu zurück.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.