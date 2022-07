Eugene Laverty beendet Karriere und wechselt ins Bonovo-BMW-Management

Audio-Player laden

Eugene Laverty wird ab der WSBK-Saison 2023 eine neue Rolle übernehmen. Der 36-Jährige wechselt ab dem nächsten Jahr als Teilhaber ins Management des Bonovo-BMW-Teams. Er wird Teil der Teamführung um Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski und wird zudem als Fahrercoach seine große Erfahrung in das Team einbringen.

"Jürgen Röder und Michael Galinski haben mir diesen Vorschlag gemacht, und ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie glauben, dass ich diese Rolle übernehmen kann", kommentiert Laverty. "Ich wollte stark und mit einigen guten Ergebnissen aufhören, aber nach den letzten Runden musste ich meine Denkweise etwas ändern, denn ich habe einige Schwierigkeiten."

"Ich genieße es aber wirklich, Teil dieses Teams zu sein, das wohl das beste Team ist, in dem ich in meiner ganzen Karriere gefahren bin. Und Angebote wie diese gibt es nicht sehr oft. Jürgen hat nach jemand Frischem gesucht, dem er die Zukunft des Teams anvertrauen kann, aber auch jemand mit Erfahrung. Das wird ein komplett anderer Weg meiner Karriere."

Eugene Laverty erlebte zuletzt schwierige Zeiten Foto: BMW Motorrad

"Es wird eine sehr interessante neue Herausforderung für mich und ich werde viel von Jürgen und Michael lernen müssen. Gleichzeitig möchte ich BMW für das Vertrauen danken, das mir in den vergangenen drei Jahren entgegengebracht wurde. Durch meine neue Rolle werden wir auch in der Zukunft eng verbunden bleiben", erklärt Laverty.

Marc Bongers sieht Eugene Laverty als wichtigen Teil der BMW-Familie an

"Es ist schön, dass Eugene in seiner neuen Rolle im Bonovo-Team ein Teil der BMW-WSBK-Familie bleibt", kommentiert BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers. "Wir möchten ihm einen großen Dank aussprechen für den tollen Einsatz und die Professionalität, die er in unser Projekt einbringt, seit er 2020 Werksfahrer wurde."

Marc Bongers freut sich, dass Eugene Laverty auch in Zukunft für BMW tätig sein wird Foto: BMW Motorrad

"Das ist etwas sehr Besonderes, vor allem, weil er diese Einsatzbereitschaft auch behalten hat, wenn die Zeiten nicht so einfach waren. Wir alle werden in seinen verbleibenden Rennen als BMW-Werksfahrer hart arbeiten, um die Saison gut gemeinsam abzuschließen", so Marc Bongers.

Eugene Laverty soll langfristig Michael Galinskis Rolle übernehmen

"Bei Bonovo gibt es 2023 einiges an Veränderungen", erklärt Teambesitzer Jürgen Röder. "Eugene wird nächstes Jahr zusätzlich mit anderen Aufgaben betraut, er bleibt dem Team erhalten und steigt mit in die Eigentümerstruktur auf, wird als Riding Coach tätig, wird gemeinsam mit mir Sponsoren akquirieren und auch gemeinsam mit mir neue Strukturen in Bezug auf die Nachhaltigkeit legen, die wir anstreben."

"Dass Eugene das Angebot angenommen hat, das wir ihm unterbreitet haben, freut uns sehr, weil wir ihn für absolut befähigt halten, genau diese Funktion auszuführen, und auch wenn Michael und ich altersbedingt ausscheiden sollten, er es so weiterführen kann, wie es erforderlich ist. Von daher freue ich mich, dass alles so klappt", freut sich der Bonovo-Teambesitzer.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad.