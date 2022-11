Eugene Laverty gibt Update: Keine Operation der Beckenbrüche notwendig

Audio-Player laden

Das letzte Rennen von Eugene Laverty in der Superbike-WM endete im Krankenhaus. Der BMW-Fahrer stürzte im zweiten Lauf auf Phillip Island (Australien) in der 18. von 22 Runden in Kurve 1. Xavi Fores (Barni-Ducati) konnte nicht ausweichen und traf Laverty. Sie hatten sich um Platz 13 duelliert.

Laverty war immer bei Bewusstsein. Nach einer Erstversorgung im Medical Center wurde der Nordire in ein Krankenhaus nach Melbourne geflogen. Dort wurde der 36-Jährige gründlich untersucht. Am Dienstag gab er ein Update der Situation.

"Sorry für die wenigen Updates nach meinem Unfall. Ich wollte warten, bis ich die ganze Klarheit vom Ärzteteam erhalte. Nach 43 Stunden bin ich bereit für ein gutes Essen! Ich habe großes Glück, dass die Brüche des Beckens und der Hüfte stabil sind. Es ist keine Operation notwendig."

"Ich hätte die letzten fünf Runden meiner Karriere nach Hause cruisen können. Aber ich kam zu dem Schluss, dass es sinnlos ist auf der Strecke zu sein, wenn ich nicht 100 Prozent gebe. Wichtig ist, dass ich mich gut erhole. Danke für alle Nachrichten."

Das finale Rennen der Saison 2022 wurde nach dem Unfall abgebrochen, um Laverty sicher in der Wiese von Kurve 1 versorgen zu können. Fores blieb unverletzt und versuchte Laverty in den ersten Momenten zu helfen.

Phillip Island war das 248. und letzte Superbike-Rennen von Eugene Laverty Foto: Motorsport Images

"Das Ergebnis ist nebensächlich", schreibt Fores auf Instagram. "Es ist sehr traurig, in einen Unfall mit so einem Gentleman verwickelt gewesen zu sein. Und dass sein letztes richtiges Rennen so geendet hat. Es tut mir sehr leid."

"Ich fühle mich schlecht und bin sehr frustriert, dass ich bei diesem Unfall nicht ausweichen konnte. Ich konnte nur bei dir bleiben, damit das Rennen abgebrochen wird. Ich wünsche dir alles Gute und eine schnellstmögliche Genesung."

Auf dieses Posting antwortete Laverty: "Vielen Dank, dass du bei mir geblieben bist, als ich gelitten habe. Xavi, du bist ein wahrer Gentleman." Wann Laverty zur weiteren Behandlung nach Europa zurückkehren kann, steht noch nicht fest.

13 Siege und einmal Vizeweltmeister

Der Nordire fuhr von 2011 bis 2014 in der Superbike-WM. In dieser Periode gewann er mit Yamaha, Aprilia und Suzuki insgesamt 13 Rennen. 2013 wurde er mit dem Aprilia-Werksteam Vizeweltmeister.

Im Jahr 2013 wurde Laverty mit Aprilia Vizeweltmeister Foto: Aprilia

2015 und 2016 absolvierte Laverty zwei Jahre in der MotoGP für Satellitenteams von Honda und Ducati. Erfolge blieben mit unterlegenem Material aus. Ein vierter Platz in Argentinien 2016 war sein bestes Ergebnis in der Königsklasse.

Seit 2017 war Laverty wieder in der Superbike-WM unterwegs. Siege gelangen ihm keine mehr. Zwei dritte Plätze waren seither seine besten Ergebnisse. Im nächsten Jahr ist er Teilhaber des Bonovo-BMW-Teams und wird Teil der Teamführung. Laverty wird seine Expertise auch als Fahrercoach einbringen.

