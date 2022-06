Exklusiv: Warum Jonathan Rea seit vielen Jahren Kawasakis Speerspitze ist

Audio-Player laden

Kawasaki ist in der Superbike-WM zweifellos der erfolgreichste Hersteller des letzten Jahrzehnts. Tom Sykes bescherte Kawasaki in der Saison 2013 den ersten Titel seit Scott Russell 1993. Von 2015 bis 2021 feierte Jonathan Rea eine bisher einmalige Erfolgsserie und holte zusammen mit Kawasaki sechs WM-Titel in Folge. Doch über die Jahre wurde immer deutlicher, dass er der einzige Kawasaki-Pilot an der Spitze ist. Warum ist das so?

Wir haben den Rekord-Weltmeister exklusiv befragt, warum er oft so viel schneller ist als seine Kawasaki-Markenkollegen. Rea deutet an, dass es an den unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen der beiden Crews liegt: "Ich fände es besser, wenn wir aus technischer Sicht stärker zusammenarbeiten könnten."

Alex Lowes, Kawasaki Racing Team
Kawasaki Ninja ZX-10RR für die Superbike-WM 2022
Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team
Alex Lowes, Kawasaki Racing Team WorldSBK

"Ich unterhalte mich ziemlich regelmäßig mit Alex. Ich weiß nicht so richtig, was sie in der anderen Seite der Box machen. Es gibt aber einen großen Unterschied zwischen seiner Seite der Box und meiner Crew", so Rea.

"Sie arbeiten ganz anders, auch was die grundlegenden Dinge des Motorrads angeht. Es ist schwierig, zu verstehen, warum das so ist. Ich erkenne aber, dass es für ihn schwierig ist", berichtet Rea im Gespräch mit 'Motorsport.com'.

Jonathan Rea würde Alex Lowes gern sein Motorrad bereitstellen

"Es wäre schön, wenn Alex mit meinem Motorrad fahren könnte. Wenn er sich einfach auf mein Motorrad mit meiner Nummer setzen könnte, das auf seine Größe eingestellt ist, und dann schaut, wie er sich damit fühlt", bemerkt Rea.

Jonathan Rea und Alex Lowes haben ein gutes Verhältnis Foto: Kawasaki

"Unsere Motorräder sind sehr unterschiedlich. Natürlich fährt er anders. Aber wir haben die Motorräder mit unseren Crewchiefs und unseren Elektronikingenieuren in verschiedene Richtungen entwickelt", wundert sich der langjährige Kawasaki-Werkspilot.

Seit der Saison 2015 war Rea immer der dominante Kawasaki-Pilot. Er ließ zuerst Tom Sykes und später Leon Haslam und aktuell Alex Lowes klar hinter sich. "Die Fahrer haben sich geändert, doch die Crewchiefs und die Elektronikingenieure nicht. Wir sollten besser zusammenarbeiten", fordert der Rekord-Champion.

Alex Lowes: Andere Set-ups gegen seinen Willen?

Wir haben Teamkollege Alex Lowes mit diesen Aussagen konfrontiert. "Die Motorräder sind ziemlich unterschiedlich, das stimmt. Das ist aber nicht so, weil ich es mir gewünscht habe. Das Team hat entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen", bestätigt der Brite.

"Es wäre sicher ein Vorteil, wenn unsere Crews intensiver zusammenarbeiten könnten, um das Paket zu verbessern, denn die anderen Hersteller haben sich in der Superbike-WM stark verbessert", stellt Alex Lowes fest.

Alex Lowes mit Crewchief Marcel Duinker Foto: Motorsport Images

"Wir benötigen unsere gegenseitige Hilfe, um Fortschritte zu erzielen. Johnny und ich haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir arbeiten gut zusammen. Hoffentlich wird auch in der Box besser zusammengearbeitet, um das Motorrad zu verbessern", bestätigt Lowes den Wunsch seines Teamkollegen.

Auch in der laufenden Saison ist Jonathan Rea der mit Abstand bestplatzierte Kawasaki-Pilot im Feld. Nach dem Events in Aragon, Assen und Estoril liegt Rea mit 144 Punkten auf Platz zwei der Fahrerwertung. Teamkollege Alex Lowes konnte bisher 54 Punkte sammeln und ist WM-Siebter.

