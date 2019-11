Fix: Superbike-WM kehrt 2020 nach Oschersleben zurück, Tickets ab 29 Euro!

Zwei Jahre lang mussten die deutschen WSBK-Fans auf einen Lauf auf heimischem Boden verzichten. Nun steht fest, dass Oschersleben in den Kalender der Superbike-WM zurückkehrt. Jonathan Rea, Alvaro Bautista, Scott Redding und Co. werden vom 31. Juli bis zum 2. August in der Motorsport Arena Oschersleben fahren.

Ralph Bohnhorst, der Verantwortliche der Motorsport Arena Oschersleben freut sich über die WSBK-Rückkehr: "Zuerst einmal freue ich mich, dass die Superbike-WM - eine Weltmeisterschaft mit FIM-Siegel - wieder in Deutschland fahren wird. Für die Motorsport Arena ist es eine tolle Gelegenheit, ein guter Gastgeber für eine prestigeträchtige internationale Meisterschaft zu sein."

"Die Rückkehr der Superbike-WM war für mich eine Herzensangelegenheit, nachdem die Serie von 2000 bis 2004 zum letzten Mal in Oschersleben gastierten", so Bohnhorst. Im Vorverkauf wird es Tickets ab 29 Euro geben. Wochenend-Tickets gibt es ab 48 Euro. Zudem wird es für 69 Euro ein Kombi-Ticket geben, mit dem man auch andere Veranstaltungen in der Motorsport Arena Oschersleben besuchen kann.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.