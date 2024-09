Flugverbot für Toprak Razgatlioglu: WSBK-Comeback in Cremona realistisch?

Der Kampf um den Titel nahm beim WSBK-Wochenende in Magny-Cours eine unerwartete Wendung. Der seit April ungeschlagene Seriensieger Toprak Razgatlioglu (BMW) kam als klarer Favorit nach Frankreich. Beim Trainingsauftakt am Freitag deutete der WM-Führende an, dass die Siege auch beim achten Rennwochenende der laufenden Saison nur über ihn gehen.

Doch am Freitagnachmittag stockte den Beteiligten in der Superbike-WM um 15:12 Uhr der Atem. In der schnellen Bergabsektion zwischen Kurve 14 und 15 verlor Razgatlioglu die Kontrolle über seine BMW und schlitterte im inneren Teil der Strecke über den Rasen. Er streifte die innere Streckenbegrenzung mit dem Rücken und wirkte benommen, als er zum Stillstand kam.

Im Medical-Center an der Strecke diagnostizierten die Ärzte eine Rückenprellung. Razgatlioglu wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus von Moulins gebracht. Der 27-jährige Türke unterzog sich bis zum Freitagabend vielen Checks, die ein Problem mit der Lunge aufzeigten. Beim Aufprall hat sich Razgatlioglu einen leichten traumatischen Pneumothorax zugezogen.

Die Superbike-WM schlitterte am Freitag haarscharf an einer Katastrophe vorbei Foto: WorldSBK.com

Wie lange fällt Toprak Razgatlioglu aus?

Noch unklar ist, ob Razgatlioglu beim Event in Cremona am übernächsten Wochenende wieder einsatzbereit ist. Razgatlioglus Lungen-Verletzung ist im Motorrad-Rennsport eher unüblich. Es fehlen Erfahrungswerte, wie lange ein Fahrer pausieren muss.

Toprak Razgatlioglu verfolgte das Samstags-Rennen mit Manager Kenan Sofuoglu aus der Box Foto: BMW Motorrad WorldSBK.com.

Marc Bongers hofft, dass sein Spitzenfahrer bald wieder einsatzbereit ist Foto: Motorsport Images WorldSBK.com eine vorsichtige Einschätzung der Lage: "Es ist zu zeitig, um sagen zu können, dass er in Cremona wieder fahren kann. Es war ein sehr harter Einschlag. Er musste immerhin eine Nacht im Krankenhaus verbringen."

Gerät der sicher geglaubte WM-Titel in Gefahr?

Toprak Razgatlioglu kam mit einem komfortablen Vorsprung von 92 Punkten auf Ducati-Pilot Nicolo Bulega nach Frankreich. Am Samstag verpasste Bulega durch einen Sturz in der ersten Rennrunde die Chance, wichtige Punkte aufzuholen. Am Sonntag holte Bulega allerdings die Maximalpunktzahl und verringerte auf 55 Punkte Rückstand.

Nicolo Bulega verringerte den Rückstand von 92 auf 55 Punkte Foto: WorldSBK.com

Michael van der Mark leistete in Magny-Cours wichtige Schützenhilfe (zur emotionalen Reaktion). Der Niederländer bescherte BMW den Sieg im Samstagsrennen und nahm der Konkurrenz wichtige Punkte weg. Außerdem sorgte Van der Mark dafür, dass BMW die Siegesserie fortsetzen konnte und den 14. Laufsieg feierte. Erst am Sonntag endete die beeindruckende Erfolgsserie mit Bulegas Sieg im Sprint.

Toprak Razgatlioglu jubelte über den Sieg von Michael van der Mark Foto: Motorsport Images

"Es ist schade, dass ich nach meinem Sturz gestern nicht an den Rennen teilnehmen konnte, aber meine Genesung ist das Wichtigste. Darauf konzentriere ich mich jetzt", erklärt Razgatlioglu. "Ich hoffe, in zwei Wochen in Cremona wieder dabei zu sein. Wir werden erneut Checks machen, aber ich denke, es sollte dann okay sein."

Manager Sofuoglu: Razgatlioglu wird seine Herangehensweise nicht ändern

Der heftige Sturz am Freitag wurde im Fahrerlager der Superbike-WM mit großem Demut aufgenommen. Das führt zur Frage, wie sich der Rückschlag auf Razgatlioglus Selbstvertrauen auswirkt. "Ich denke, es wird sich nichts ändern", kommentiert Manager Sofuoglu voller Überzeugung.

Toprak Razgatlioglu hatte am Freitag großes Glück Foto: WorldSBK.com

"Es ist kein Problem. Wir haben in der Meisterschaft genug Vorsprung", zeigt sich Sofuoglu zuversichtlich, dass der WM-Titel nicht in Gefahr gerät. Der Manager des WM-Führenden erwartet, dass sein Schützling die Meisterschaft lediglich etwas später für sich entscheidet, als man vor Magny-Cours angenommen hat.