Freier Fall aus 15 Metern: Petrucci gibt Update zum Sturz und zur Verletzung

Die Genesung von Danilo Petrucci schreitet voran. Vor etwa einem Monat verletzte sich Petrucci beim Motocross-Training und zog sich eine Reihe schwerer Verletzungen zu. Der Barni-Ducati-Pilot verpasste das WSBK-Wochenende in Assen. Offen ist, ob "Petrux" bis zum Heimspiel in Misano Mitte Juni wieder fit ist. Wenn es nach dem 34-jährigen Italiener geht, dann ist der Misano-Test im Mai bereits das Ziel für das Comeback.

Mitte April musste Petrucci zwei Operationen über sich ergehen lassen. Die Liste der Verletzungen war lang und umfasste unter anderem einen Kiefer-, Schlüsselbein- und Schulterblattbruch. Seine Nahrung musste Petrucci in flüssiger Form aufnehmen.

"Ich kann nicht kauen. Ich kann zwar essen, aber nur kleine und weiche Sachen. Zumindest ist es gut, denn ich verliere ziemlich viel Gewicht", scherzt der Italiener. Die größte Limitierung ist aktuell die Schulter, die ruhig gestellt werden muss.

"Das Schulterblatt muss still liegen, weil es auf natürliche Weise fixiert werden muss. Ich muss vor allem abwarten, ob das Schulterblatt, die Fraktur, heilt und ich meinen Arm belasten kann. Der Misano-Test ist immer noch das Ziel", erklärt Petrucci bei WorldSBK.com. "Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wir können Ende des Monats beim Test dabei sein."

Freier Fall: Die Erinnerungen an den fatalen Motocross-Sturz

Petrucci hat sein Können nicht nur auf befestigten Strecken mehrfach unter Beweis gestellt. Auch auf dem Motocross-Bike zählt der Italiener zu den absoluten Ausnahmekönnern. Seine eindrucksvolle Vorstellung bei der Dakar bestätigt, dass Petrucci auch im Gelände sehr versiert ist.

Es kursiert das Gerücht, dass der Sturz beim Motocross-Training durch einen verklemmten Gasgriff verursacht wurde. Petrucci bestätigt diese Theorie jedoch nicht öffentlich. "Es war ein heftiger Sturz, wirklich", bemerkt Petrucci.

Danilo Petrucci hatte Glück im Unglück Foto: Danilo Petrucci

"Es war eine wirklich ungünstige Stelle auf dieser Motocross-Strecke. Es war wie eine Sprungschanze. Je schneller du fährst, desto höher bist du, also hatte ich wirklich Angst. Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in der Luft war", schildert er.

"Ich bin einfach auf der Rampe der nächsten Schanze gelandet, wie ein Hammer, der auf einen Nagel trifft. Und so bin ich auf der Rampe der anderen Schanze aufgeschlagen. Ich erinnere mich an nichts, nur daran, dass ich etwa 15 Meter hoch in der Luft war und nichts tun konnte. Ich musste einfach warten, bis ich in den Boden eintauchte", beschreibt Petrucci die Szene.

Petrucci ist sich bewusst, dass der Sturz viel schlimmere Folgen hätte haben können. "Ich habe Glück gehabt, denn ich habe keine Verletzungen an meinem Bein oder meinem Rücken, das ist das Wichtigste", so der WSBK-Pilot.

"Ich habe mir den Kiefer an der einzigen Stelle aufgeschlagen, an der mich der Helm nicht geschützt hat. Ich bin mit dem Gesicht auf den Lenker geknallt", erklärt er. "Ich habe meinen Kiefer in drei Teile zertrümmert, das Schlüsselbein ist in zwei Teile zertrümmert und das Schulterblatt ist gebrochen."

Der schwere Sturz war Petrucci eine Lehre: "Ich denke, es war gut, daraus zu lernen und ein bisschen erwachsen zu werden, nicht so viel zu riskieren, mein Training ein bisschen zu ändern und ruhiger zu werden. Ich sage: 'Mit 34 Jahren muss ich nicht stärker, sondern klüger sein.'"

Barni jubelt in Assen: Nicholas Spinelli gewinnt beim WSBK-Debüt

Während sich Petrucci von seinem schweren Sturz erholte, jubelte sein Team. Beim WSBK-Wochenende in Assen bescherte Ersatzpilot Nicholas Spinelli dem Barni-Team den ersten Sieg in der Superbike-WM.

Nicholas Spinelli sorgte bei der Superbike-WM in Assen für eine große Überraschung Foto: Circuitpics.de

Im ersten Lauf setzte der WSBK-Neuling auf abtrocknender Strecke auf eine sichere Reifenwahl. Während die Spitzenfahrer mit Slicks ins Rennen starteten, verwendete Spinelli Intermediates und war damit zu Beginn der schnellste Fahrer im Feld. Kurz bevor die Spitzenfahrer in Führung gingen, wurde das Rennen abgebrochen und Spinelli als Sensations-Sieger gewertet. Teamchef Marco Barnabo jubelte wie ein kleines Kind.

"Ich habe mich für Spinelli und Barni gefreut", kommentiert Petrucci. "Barni war einer der ersten, die ins Krankenhaus kamen, um sich nach meinem Zustand zu erkundigen. Er war traurig, weil wir uns gerade in einer guten Phase befanden. Wir kämpften um die Podiumsplätze und um die Top 5."

Danilo Petrucci erlebte einen vielversprechenden Start in die WSBK 2024 Foto: Dominik Lack

"Assen ist zudem eine meiner Lieblingsstrecken. Ich denke, wir hatten Pech mit dem Unfall, aber andererseits auch Glück. Vielleicht hat jemand oben in der Luft nach unten geschaut und entschieden, dass dies unsere Glückswoche war - für mich, weil ich einem wirklich schlimmen Unfall entkommen bin, und für Barni, der den ersten Sieg feiern konnte. Ich war glücklich, dieses Rennen zu sehen."

