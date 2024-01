Garrett Gerloff: "Toprak Razgatlioglu wird die Saison in den Top 3 beenden"

Garrett Gerloff war in der vergangenen WSBK-Saison der bestplatzierte BMW-Pilot. Als WM-Zwölfter ließ der US-Amerikaner unter anderem Markenkollege Scott Redding aus dem Werksteam hinter sich. Zudem bescherte Gerloff seinem Team eine Poleposition und kratzte im finalen Teil der Saison mehrfach am Podium. Wir haben uns exklusiv mit Gerloff über die vergangene und die bevorstehende Saison unterhalten.

Bei BMW startete Gerloff vor einem Jahr einen Neuanfang. Nach drei Jahren mit Yamaha wechselte der Texaner ins Bonovo-BMW-Team. "Ich wusste bereits beim ersten Test mit der BMW, dass es ein gutes Motorrad ist. Es musste nur alles zusammengebracht werden", bemerkt der ehemalige Yamaha-Pilot.

Im zweiten Teil der Saison kam Gerloff immer besser mit der BMW M1000RR zurecht. "Im Laufe der Saison erhielten wir neue Teile, aber da waren keine verrückten Neuerungen dabei. Wir mussten einfach nur sicherstellen, dass alles richtig zusammen arbeitet", begründet er die Fortschritte.

Bester BMW-Pilot: Warum Garrett Gerloff dennoch nicht zufrieden war

Komplett zufrieden war Gerloff mit seiner BMW-Debütsaison aber nicht. "Meine Saison war nicht herausragend. Es gab so viele Rennen, die ich nicht beenden konnte. Ich bin sehr oft gestürzt", ärgert sich der Bonovo-Pilot (zur Sturzstatistik der WSBK 2023).

"Doch es gab auch einige Rennen, in denen wir richtig schnell waren. Zudem holte ich in Magny-Cours meine erste Pole. Damit rechnete ich nicht. Es war eine tolle Überraschung. Es sorgte bei BMW und in meinem Team für zusätzliche Motivation. Es zeigte, dass wir alles haben, was nötig ist", so Gerloff im Gespräch mit Motorsport-Total.com.

Garrett Gerloff jubelte in Magny-Cours über die Poleposition Foto: BMW Motorrad

Bei BMW startete Garrett Gerloff ein neues Kapitel seiner Karriere Foto: BMW Motorrad Motorsport

Neustart bei Bonovo: Michael Galinski hat Garrett Gerloff mental aufgebaut

Bonovo-Teammanager Michael Galinski erkannte das Potenzial von Gerloff und setzte sich das Ziel, den US-Pilot wieder mental aufzubauen. Dieser Plan ging auf. "Ich habe für Garrett gekämpft und war verantwortlich, dass er ins Team kam", erklärt Galinski. "Bei Yamaha ging es für Garrett aus verschiedenen Gründen bergab. Wir haben ihn wieder aufgebaut"

Garrett Gerloff erlebte bei Yamaha einige schwierige Momente Foto: Motorsport Images

Michael Galinski erkannte Garrett Gerloffs Potenzial und verhalf ihm zu einem Neustart Foto: BMW Motorrad

"Gleichzeitig unterstützt er uns Fahrer, wenn wir denken, dass etwas nicht stimmt. Wenn BMW anderer Meinung ist, dann sagt er, dass sie auf die Fahrer hören sollen. Das ist wirklich schön. Es ist gut, wenn man weiß, dass jemand hinter einem steht", erklärt Gerloff.

Garrett Gerloff erwartet, dass Toprak Razgatlioglu Rennen gewinnt

Die Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hat beim WSBK-Projekt von BMW für frischen Wind gesorgt. Die große Frage ist, wie konkurrenzfähig der BMW-Neuzugang ist. "Er wird die Saison in den Top 3 beenden", erwartet Gerloff und begründet:" Er ist wirklich beeindruckend. Wenn es keine äußeren Einflüsse gibt und er die Rennen beenden kann, dann wird er die Meisterschaft auf jeden Fall in den Top 3 beenden."

Wie stark wird Toprak Razgatlioglu nach dem Wechsel zu BMW sein? Foto: BMW Motorrad

Garrett Gerloff will 2024 aufs Podium fahren Foto: BMW Motorrad

"Ich will aufs Podium und weiß, dass das möglich ist. Zuvor muss ich meine Qualifyings verbessern, damit ich von besseren Startplätzen in die Rennen gehen kann. Das sollte alles erleichtern", schaut der Bonovo-Pilot hoffnungsvoll auf die WSBK-Saison 2024.

Mit Bildmaterial von WorldSBK.com.