Große Erleichterung bei Alvaro Bautista: Das Gefühl der WSBK 2023 ist zurück!

Das WSBK-Wochenende im tschechischen Most könnte der Wendepunkt in Alvaro Bautistas Saison sein. Nach den beiden Trainings am Freitag wirkte der amtierende Weltmeister deutlich zufriedener als bei den zurückliegenden Events. Das Gefühl für die Ducati Panigale V4R ist zurück und damit auch das Lachen in Bautistas Gesicht.

"Wenn ich die Rennen so genießen kann wie den Tag heute, dann bin ich happy!", beginnt Bautista beim Treffen mit den Journalisten in Most und wirkt sehr erleichtert: "Es war nur eine Frage der Zeit, bis wir eine gute Balance finden konnten. Heute hat es "Klick" gemacht."

Nach der dominanten Vorstellung im Vorjahr kämpfte Bautista nach einem schwierigen Winter und einer schlechten Saisonvorbereitung monatelang mit dem Gefühl für sein Ducati-Superbike. Bei den jüngsten Seriensiegen von BMW-Pilot Toprak Razgatlioglu war Bautista keine große Gefahr für den neuen Überflieger der Superbike-WM.

Findet der Champion durch eine Änderung der Abstimmung zu alter Stärke?

Doch das Wochenende in Donington lieferte Ducati einige Erkenntnisse. "Nach Donington haben wir die Abstimmung des Motorrads verändert", verrät Bautista, der am Freitag nur 0,103 Sekunden langsamer war als Razgatlioglu.

"Von Beginn an fühlte ich mich heute Morgen deutlich besser. Ich konnte das Motorrad so fahren, wie ich mir das vorstelle. Es fühlt sich an, als ob es wieder mein Motorrad ist", freut sich der Titelverteidiger.

Alvaro Bautista erlebte den besten Freitag der laufenden WSBK-Saison Foto: S. Fränzschky

"Am Nachmittag verbesserte sich das Gefühl weiter. Vorher war ich wie ein Passagier, doch jetzt kann ich das Motorrad fahren. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin sehr happy mit dem Gefühl. Das Feedback vom Motorrad ist mir noch wichtiger als die Position oder der Rückstand", schildert Bautista.

Was wurde an der Ducati verändert? Bautista erklärt, dass man in einigen Bereichen zu bewährten Einstellungen zurückgekehrt und das mit neuen Ideen kombiniert hat. Doch laut Bautista hat Ducati "keine verrückten Änderungen" gemacht.

Besseres Gefühl als beim WSBK-Sieg in Barcelona

"Das könnte eine gute Basisabstimmung für die Zukunft sein", grübelt Bautista mit Blick auf den Rest der Saison und freut sich über die Fortschritte seiner Crew: "Dieses Gefühl hatte ich die komplette Saison über nicht, auch nicht in Barcelona, als ich das Rennen gewann."

Alvaro Bautista beklagte bei den ersten fünf WSBK-Events das Gefühl für seine Ducati Foto: Ducati

"Heute war es dem Gefühl der vergangenen Saison ähnlich. Ich hoffe, es ist nicht nur auf die Strecke, die Reifen oder die Hitze zurückzuführen", bemerkt der zweifache Superbike-Weltmeister, der mit 55 Punkten Rückstand auf WM-Leader Razgatlioglu nach Most reiste.

Weiterhin offen ist, ob Bautista seine Karriere im kommenden Jahr fortsetzt. Für die Entscheidung machte der Spanier immer wieder das Gefühl für seine Ducati verantwortlich. Mit dem Durchbruch in Most steigen die Chancen, Bautista auch in der WSBK-Saison 2025 in Aruba-Farben zu sehen.