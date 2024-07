Große Erleichterung bei BMW: "Die Basis unseres Motorrads stimmt"

BMW führt erstmals seit der werksseitigen Rückkehr in die Superbike-WM die Herstellerwertung an. Beim Rennwochenende in Most stellte Toprak Razgatlioglu das dritte Triple in Folge sicher und setzte sich in der Fahrerwertung klar von den beiden Ducati-Werkspiloten Nicolo Bulega und Alvaro Bautista ab.

Bei BMW freut man sich über Razgatlioglus Siege, aber auch über den Aufwärtstrend von Michael van der Mark, der sich am Sonntag zwischenzeitlich auf Podestkurs befand. Nach einigen schwierigen Jahren erntet BMW die Früchte der Entwicklungsarbeit.

"Es war natürlich erneut ein höchst erfreuliches Wochenende", kommentiert BMW-Sportdirektor Marc Bongers. "Das dritte Triple in Folge von Toprak, der zehnte Sieg in Folge - so langsam wird es wirklich unglaublich."

Dabei hatte BMW für Most deutlich geringere Erwartungen als für Donington. "Wir hatten nach Donington gesagt, dass der Abstand hier nicht so groß sein wird, und dass wir hier nicht so dominieren können. Dennoch wieder neuer Rundenrekord, Poleposition und die Siege, wenn auch nicht mit einem riesigen Vorsprung."

Razgatlioglu ging in den Rennen sehr clever zu Werke und verzichtete darauf, seinen Gegnern ähnlich große Rückstände aufzubrummen wie in Donington. "Grundsätzlich hatten wir die Pace, noch schneller zu fahren, aber ein sehr wichtiger Faktor in Most ist die reifenschonende Fahrweise. Das hat Toprak extrem gut hinbekommen", lobt Marc Bongers.

Michael van der Mark mit BMW-Sportdirektor Marc Bongers Foto: Motorsport Images

Michael van der Mark zeigt nach Superpole-Sturz starke Rennen

Dabei begann das Wochenende für Michael van der Mark gar nicht so gut. In der Superpole kam der Niederländer bereits bei der ersten gezeiteten Runde zu Sturz und stellte danach nur P16 sicher. Lauf eins beendete er auf P9 und auch im Sprint wurde er auf P9 gewertet. Damit hatte er eine deutlich bessere Startposition für Lauf zwei, bei dem er gleich zu Beginn viele Position gutmachte.

Michael van der Mark erschwerte sich die Ausgangslage durch einen Sturz in der Superpole Foto: Motorsport Images

"Ich habe versucht, so sauber wie möglich zu fahren, aber er war nur ein wenig schneller, und Remy Gardner dann auch. Aber es war so klasse, einen solch guten Start und eine tolle Pace zu haben", freut sich Van der Mark.

"Dieses Rennen auf P5 zu beenden, ist unglaublich. Nach einem schlechten Qualifying hatten wir drei sehr gute Rennen. Also bin ich wirklich glücklich, in den Top 5 zu sein, und es war fantastisch zu sehen, wie Toprak ein weiteres Triple geholt hat", bemerkt der Niederländer mit Blick auf die Erfolge seines Teamkollegen.

In der Fahrerwertung hat sich Razgatlioglu nach dem zehnten Sieg in Folge klar abgesetzt. Der Türke führt die WM mit 303 von 372 möglichen Zählern an. Bulega liegt bereits 64 Punkte zurück, Bautista sogar 104 Punkte. Van der Mark ist zur Halbzeit der Saison WM-Neunter und hat 96 Punkte auf seinem Konto.