Gute Erinnerungen: BMW in Indonesien erneut ein Kandidat für das Podium?

Audio-Player laden

Die Superbike-WM biegt auf die Zielgerade. Am bevorstehenden Wochenende gastiert die Meisterschaft in Mandalika (Indonesien) und reist danach direkt weiter zum Saisonfinale nach Phillip Island (Australien). Für BMW geht es in der Herstellerwertung noch um Platz vier. Aktuell hat BMW 218 Punkte und somit drei Zähler weniger als Honda.

BMW-Werkspilot Scott Redding freut sich auf Indonesien. Im Vorjahr beendete er die beiden Rennen auf Platz drei und zwei - damals aber noch als Ducati-Werkspilot. "Mandalika ist ein toller Ort zum Rennenfahren, mit der neuen Strecke, auf der wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal waren. Ich hatte dort im vergangenen Jahr einige gute Resultate und ein gutes Feeling für die Strecke. Und die Fans waren klasse", erinnert sich der Brite.

"Das Wetter hat natürlich etwas verrückt gespielt, aber das kennen wir aus Indonesien", blickt Redding auf das WSBK-Saisonfinale 2021 zurück. "Ich freue mich darauf, wieder nach Lombok zu kommen. Wir werden sehen, was das Wetter macht und wie wir dort mit unserem Bike zurechtkommen."

Michael van der Mark und Scott Redding fuhren 2021 aufs Podium Foto: Motorsport Images

Michael van der Mark brachte BMW im Vorjahr aufs Podium

BMW-Teamkollege Michael van der Mark schaffte es im Vorjahr in Indonesien aufs Podium. Zuletzt fand der Niederländer wieder zu seiner alten Form, nachdem die WSBK-Saison 2022 vor allem durch Verletzungen geprägt war.

"Meine Saison lief natürlich nicht so, wie es geplant war, aber seit meinem Comeback kommen wir schnell voran", bemerkt Van der Mark. "Zum Abschluss der Saison warten zwei fantastische Events auf uns. Indonesien, wo ich im vergangenen Jahr wirklich gute Ergebnisse eingefahren habe, und danach reisen wir nach Australien."

Die Formkurve von Michael van der Mark zeigte zuletzt nach oben Foto: Motorsport Images

Für die Bonovo-Piloten geht es ebenfalls um einen versöhnlichen Saisonabschluss. Loris Baz kennt den Kurs in Mandalika noch nicht. Teamkollege Eugene Laverty möchte bei den ausstehenden Events noch einmal glänzen, bevor er seine aktive Karriere beendet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.