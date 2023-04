"Haben noch einmal nachgelegt" - BMW reist mit neuen Teilen nach Assen

Die Superbike-WM-Saison 2023 wird nach einer siebenwöchigen Pause fortgesetzt. Die seriennahe Meisterschaft gastiert auf dem Traditionskurs in Assen (Niederlande). In der Vergangenheit stellte BMW in Assen gute Ergebnisse sicher. Nach dem durchwachsenen Saisonauftakt in Australien und Indonesien sehnen sich die vier BMW-Piloten nach Erfolgserlebnissen.

Scott Redding ist in der Fahrerwertung aktuell bester BMW-Pilot, reist aber nur als WM-14. nach Assen. Bei den Überseerennen lief es für den Briten nicht nach Plan. Für Assen ist Redding optimistisch: "Assen ist eine Strecke, die uns in der Vergangenheit recht gut gelegen hat. Im vergangenen Jahr war ich dort nicht allzu schlecht unterwegs, und hoffentlich können wir uns noch ein bisschen weiter verbessern."

"Wir hatten jetzt einige Zeit frei, was gut war, um neue Kräfte zu sammeln. Nun schauen wir, was wir erreichen können. In Assen weiß man auch nie, was das Wetter macht, das ist immer tückisch. Aber wir werden dort so oder so unser Bestes geben", verspricht Redding.

Gelingt Michael van der Mark beim Heimrennen eine Überraschung?

Für Teamkollege Michael van der Mark ist Assen das Saison-Highlight. Vor den heimischen Fans zeigte Van der Mark schon einige gute Rennen. Die Pause zwischen den beiden Überseerennen und dem Europaauftakt nutzte der Niederländer, um die Fingerletzung auszukurieren, die er sich in Mandalika zuzog.

"Ich freue mich darauf, wieder Rennen zu fahren", bemerkt Van der Mark. "Die Pause seit Indonesien war lang, doch für mich war sie gut, um meine Fingerverletzung auszukurieren. Das braucht eine Zeit lang, und es ist noch nicht perfekt, aber beim Fahren ist es kein Problem."

Scott Redding erlebte keinen guten Start in die WSBK-Saison 2023 Foto: BMW Motorrad

"Deshalb ist es klasse, wieder Rennen zu fahren, vor allem in Assen vor den niederländischen Fans. Dieses Jahr bin ich wesentlich fitter als im vergangenen Jahr, und ich freue mich schon darauf. Das Wetter scheint perfekt zu sein, also kann ich es kaum erwarten, vor meinen heimischen Fans Gas zu geben", so der Lokalmatador.

BMW will die Basis für die Europarennen schaffen

BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers hofft, dass der in Indonesien angedeutete Aufwärtstrend auch endlich gute Ergebnisse ermöglicht: "Die Pause nach dem Double-Header in Australien und Indonesien war lang, und man hat das Gefühl, dass die Saison nun richtig startet. Wir haben bereits in Mandalika einen deutlichen Aufwärtstrend gesehen, doch aus verschiedenen Gründen konnten wir diesen dort nicht immer in die entsprechenden Resultate umsetzen."

Assen ist für BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers das Heimrennen Foto: BMW Motorrad

"In der Pause haben wir noch einmal nachgelegt und verschiedene Updates für die BMW M1000RR evaluiert. Unser Ziel ist, den Rückstand auf die Spitze in Assen weiter zu verringern und damit die Basis für eine starke Europasaison zu schaffen", erklärt der BMW-Verantwortliche.

"Assen ist etwas ganz Besonderes - die Historie, die Atmosphäre, die begeisterten Fans. Fraglich ist noch, welche Wetterbedingungen herrschen werden, doch wir müssen für alles gerüstet sein", bemerkt Marc Bongers, der am zurückliegenden Wochenende bei den 24 Stunden von Le Mans ein Podium seines Teams feiern konnte.

Loris Baz und Michael van der Mark bestehen Untersuchung

Das zuletzt durch Verletzungen zurückgeworfene BMW-Quartett in der Superbike-WM ist für Assen wieder startklar. Neben Michael van der Mark wurde auch Loris Baz am Donnerstag von den Ärzten als fit eingestuft.

"Es ist klasse, dass Loris sich nach seinen Verletzungen wieder einsatzbereit fühlt und an den Start gehen kann, wenn die Ärzte dies erlauben. Er wird sicherlich noch eingeschränkt sein, doch es ist für uns alle wichtig, auch sein Feedback für die Abstimmung der Bikes zu haben", erklärt BMW-Motorradsport-Direktor Marc Bongers.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.