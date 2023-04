Heißes Kühlwasser tritt aus: Michael Rinaldi verbrüht sich die rechte Hand

Während Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista bei der Superbike-WM in Assen (Niederlande) einen reibungslosen Freitag erlebte und in beiden Trainings auf der ersten Position landete, lief es für Teamkollege Michael Rinaldi überhaupt nicht nach Plan.

Nach einem durchwachsenen Auftakt im FT1 begann das FT2 vielversprechend, doch ein technisches Problem beendete die Session vorzeitig und hatte für Rinaldi schmerzhafte Folgen. Austretendes Kühlwasser spritzte auf die Hand des Italieners, der sich verbrühte.

"Es war einer der schwierigsten Freitage", kommentiert Rinaldi. "Am Vormittag wollten wir die komplette Session mit einem Reifensatz absolvieren und ein Gefühl für das Motorrad aufbauen. Ich konnte kein gutes Gefühl für das Motorrad aufbauen."

Am Ende des FT1 fand sich Rinaldi auf P14 wieder mit 1,197 Sekunden Rückstand auf Teamkollege Bautista. "Für das FT2 änderten wir die Abstimmung der Maschine. Bereits bei der ersten Runde fühlte ich mich besser", schildert Rinaldi.

"Ich war sofort schneller. Bei der zweiten Runde befand ich mich auf Kurs, um noch einmal 0,4 Sekunden zu finden. Doch dann bekam ich ein technisches Problem. Wasser spritzte aus dem Motorrad", berichtet der Ducati-Pilot.

"Als ich dann erneut auf die Strecke fuhr, hatte ich das gleiche Problem. Es spritzte sehr viel Wasser aus dem Motorrad. Etwas davon spritzte auf meine rechte Hand", bemerkt Rinaldi, der bei der Rückkehr an die Box signalisierte, dass er Schmerzen hat.

Das FT2 war nach dem zweiten Zwischenfall vorzeitig beendet. "Ich ließ mich in der Clinica Mobile untersuchen", berichtet Rinaldi. "Es war sehr schade, dass ich nur eine richtige Runde in diesem Training fahren konnte. Ich benötige für morgen mehr Glück, auch was das Wetter angeht, denn morgen könnte es regnen", so Rinaldi. In der Tageswertung rutschte Rinaldi auf die 16. Position ab.

Mit Bildmaterial von Ducati.