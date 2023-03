Honda auf dem WSBK-Podium: Xavi Vierge stiehlt Iker Lecuona die Show

Audio-Player laden

Bereits beim zweiten WSBK-Event der neuen Saison gelang Honda der Sprung aufs Podium. Xavi Vierge fuhr bei der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) im zweiten Hauptrennen als Dritter ins Ziel und feierte sein erstes Top-3-Ergebnis in der Serie. Teamkollege Iker Lecuona erlebte ein durchwachsenes Wochenende mit drei Stürzen.

Mit insgesamt 29 Punkten machte Vierge in der WM einen kräftigen Sprung nach oben. Die Freude war groß, es endlich aufs Podium geschafft zu haben. "Man kann sich nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Wir haben so hart gearbeitet seit der vergangenen Saison, doch irgendetwas hielt uns immer davon ab, um diese Positionen kämpfen zu können", kommentiert der Spanier.

Vor einer Woche noch hatte Vierge stark zu kämpfen. Auf Phillip Island sammelte der Honda-Pilot nur 14 Punkte. "In Australien erlebte ich einen sehr schwierigen Start in die neue Saison, doch das Team hat mich wirklich richtig gut unterstützt. So konnte ich die Ruhe bewahren", berichtet Vierge.

Großer Jubel bei Xavi Vierge: Durch Michael Rinaldis Fehler erbte er Platz drei Foto: Gold and Goose

"Sie stellten mir ein Motorrad bereit, mit dem ich mein Gefühl zurückfand. Im Laufe des Wochenendes steigerten wir uns und schafften es schlussendlich", freut sich Vierge über den Erfolg in Mandalika.

Am Sonntag arbeitete das Honda-Werksteam sehr professionell und reagierte richtig auf die Rennabbrüche. "Es war schwierig. Ich war bereits im Superpole-Rennen schnell, doch dann kam es zum Abbruch. Im Nachmittag passierte das erneut. Doch das Team hatte einen sehr guten Plan und ermöglichte mir das Podium. Es ist wie ein Sieg für uns alle", lobt Vierge seine Crew.

Honda auf eine Runde zu langsam, doch im Renntrimm stark

In den Rennen konnte sich Vierge stark in Szene setzen. Doch in der Superpole fällt es dem Spanier schwer, das Potenzial voll auszunutzen. Im Qualifying landete Vierge mit seiner Honda nur auf P13 und musste somit aus der fünften Reihe ins erste Rennen starten.

"Mit dem weichen Reifen haben wir oft Schwierigkeiten, das Maximum herauszuholen. Das erschwert uns das Leben sehr oft", bestätigt Vierge. "Wir müssen uns in den Rennen durch das Feld kämpfen. Im Superpole-Rennen konnten wir viele Startplätze gutmachen, was für das zweite Rennen eine Hilfe war. Je länger die Rennen sind, umso besser ist es für uns."

Warum Iker Lecuona im Schatten von Xavi Vierge stand

Während Xavi Vierge jubelte, lief es für Iker Lecuona nicht ganz so gut. Beim WSBK-Event 2022 in Mandalika stürzte der ehemalige MotoGP-Pilot schwer und fiel lange Zeit aus. Und auch dieses Mal kam Lecuona einige Male zu Sturz. Im Laufe des Wochenendes flog der Spanier drei Mal ab.

Die Bilanz: Magere elf Punkte beim zweiten Wochenende der WSBK 2023. Im sturzreichen zweiten Rennen fuhr er als Neunter immerhin in die Top 10. "Es war kein einfacher Tag. Dieses Wochenende war für uns eine große Herausforderung. Ich möchte meinem Team danken", so Lecuona.

Iker Lecuona wurde erneut durch Stürze zurückgeworfen Foto: Gold and Goose

"Sie haben alle richtig gut gearbeitet, das Motorrad nach den drei Stürzen wieder zu reparieren. Und das innerhalb kürzester Zeit. In jeder Session hatten wir Höhen und Tiefen. Schlussendlich gelang es uns nicht, alles zusammenzubringen", bedauert Lecuona.

"Ich gratuliere dem kompletten Team und meinem Teamkollegen Xavi zu seinem ersten Podium in der Superbike-WM. Hoffentlich folgen weitere Podestplätze für uns beide", so der Honda-Werkspilot.

In der Fahrerwertung schob sich Xavi Vierge auf die siebte Position und liegt nur noch einen Punkt hinter Jonathan Rea (was Rea zum Wochenende zu sagen hatte). Iker Lecuona ist nach zwei Wochenenden WM-Neunter. Bei den Herstellern liegt Honda auf Platz vier, hat aber exakt so viele Punkte wie Kawasaki auf der dritten Position.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.