Honda außerhalb der Top 15: Großer Rückstand und Iker Lecuona verletzt

Bei den Wintertests der Superbike-WM in Europa zeichnete sich ab, dass Honda auch in der Saison 2024 das Schlusslicht der fünf Hersteller sein wird. Honda tritt auf der Stelle, obwohl der japanische Hersteller als einziger ein neues Homologationsmodell einsetzt. Die schwache Form der Tests in Jerez und Portimao wurde beim finalen Kräftemessen auf Phillip Island bestätigt (zum Testbericht).

Xavi Vierge landete als bester der vier Honda-Piloten auf der 16. Position. Teamkollege Iker Lecuona stürzte in der Vormittags-Session und verpasste den restlichen Testtag. Ob Lecuona am Wochenende teilnehmen kann, entscheidet sich bei einer Untersuchung am Donnerstag.

Lecuona schlug beim Sturz in Kurve 11 hart auf und verletzte sich an der linken Schulter. Dabei zog sich der Spanier eine Schultereckgelenksverletzung zu. Lecuona kam am Dienstag auf magere 23 Runden, während einige Stammpiloten die Marke von 100 Runden knackten.

Untersuchung am Donnerstag soll für Klarheit sorgen

"An einem bestimmten Punkt haben wir einen neuen Reifen aufgezogen, und nachdem wir einige Änderungen am Motorrad vorgenommen hatten, fühlte es sich gut an, viel besser sogar", beschreibt Lecuona den Moment kurz vor dem Sturz.

"Dann hatte ich leider einen unerwarteten und schnellen Sturz in Kurve 11. Bei dem Sturz habe ich mir die linke Schulter schwer verletzt und konnte am Nachmittag nicht mehr fahren. Am Donnerstagnachmittag werde ich noch einmal von den Ärzten im Medical Center untersucht, um festzustellen, ob ich für das Wochenende fit bin", schildert der ehemalige MotoGP-Pilot.

Iker Lecuona erlebte in Australien keinen guten Start Foto: HRC

Trotz großem Rückstand: Xavi Vierge erkennt bei Honda Fortschritte

Immerhin konnte Vierge 91 Runden drehen und somit viele Daten sammeln. "Wir haben viele Runden gedreht, und ich muss sagen, dass das Gripniveau des neuen Asphalts erstaunlich ist, was uns geholfen hat, einige unserer Schwächen zu beseitigen", bemerkt Vierge.

"Wir haben ein gutes Set-up für diese Strecke gefunden, und das Gefühl für das Motorrad ist im Moment positiv", zeigt sich Vierge trotz des großen Rückstands zufrieden. "Unser Renntempo ist nicht schlecht, auch wenn wir wieder ein wenig mit den weichen Reifen zu kämpfen hatten."

Xavi Vierge lag auf eine Runde knapp 1,5 Sekunden zurück Foto: HRC

"Wir haben noch ein paar Tage Zeit, um vor den Rennen weitere Fortschritte zu machen. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, und wenn es am Freitag richtig losgeht, werden wir unsere Position besser einschätzen und darauf aufbauen können", erklärt der spanische Honda-Pilot zuversichtlich.

Neben den beiden Honda-Werkspiloten rückten auch die beiden MIE-Honda-Piloten aus und bereiteten sich für den Saisonauftakt vor. Ex-BSB-Champion Tarran Mackenzie und sein Teamkollege Adam Norrodin landeten mit über drei Sekunden Rückstand am Ende der Wertung.

Mit Bildmaterial von HRC.