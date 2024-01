Honda blamiert sich beim WSBK-Test: Mehr als zwei Sekunden Rückstand!

Honda geht als einziger der fünf Hersteller mit einem neuen Homologationsmodell in die WSBK-Saison 2024. Die überarbeitete Fireblade wurde nach den Tests im Herbst gelobt. Doch beim großen Kräftemessen in Jerez waren die beiden Honda-Werkspiloten weit von den Rundenzeiten der Spitzenfahrer entfernt (zum Testbericht). Mehr als zwei Sekunden fehlten dem HRC-Duo auf die Bestzeit.

In der Honda-Box sah man enttäuschte Gesichter. Werkspilot Xavi Vierge versucht, das schwache Abschneiden möglichst diplomatisch zu kommentieren: "Zum Glück fanden wir gute Wetterbedingungen vor und konnten viele Änderungen am Motorrad und verschiedene Abstimmungen testen."

"Natürlich können wir nicht zufrieden sein, denn wir hatten stärker zu kämpfen als erwartet, vor allem bei der Traktion. Doch es gibt massive Änderungen bei der Abstimmung des Motorrads. Es wird entscheidend sein, die Daten zu analysieren und die Tage bis zum Portimao-Test gut zu nutzen, damit wir wissen, welche Richtung wir einschlagen müssen", bemerkt er.

Vierge beendete den Test mit 2,1 Sekunden Rückstand auf Spitzenreiter Nicolo Bulega (Ducati). Damit fand sich Vierge auf der 17. Position wieder. Teamkollege Iker Lecuona war als 19. sogar 2,4 Sekunden langsamer als die Spitze.

Gutes Gefühl beim Fahren, aber keine guten Rundenzeiten

"Das Gefühl auf dem Motorrad ist nicht schlecht. Beim Bremsen und am Kurveneingang ist das Motorrad gut. Doch sobald wir ans Gas gehen, fällt es uns schwer, die Leistung zu nutzen. Wir haben sehr viel Schlupf. Daran müssen wir arbeiten", nennt er die große Schwäche der WSBK-Honda.

Xavi Vierge war mit 2,1 Sekunden Rückstand bester Honda-Pilot Foto: HRC

"Ich hoffe, dass wir in Portimao ähnlich gutes Wetter vorfinden wie in Jerez, damit wir viele Runden drehen können, denn das ist nötig", schaut der Spanier auf den finalen Test in Europa vor der Reise nach Phillip Island.

Seit der werksseitigen Rückkehr in der Saison 2020 tut sich Honda schwer, die gesteckten Ziele zu erreichen. Im Lager von Honda wird aber nach wie vor von Siegen und WM-Titeln geträumt.

"Das Ziel von HRC ist es, zu gewinnen. Doch dafür ist es aktuell zu zeitig. Wir werden jeden Tag hart arbeiten, um unser Ziel zu erreichen", bemerkt Werkspilot Vierge, der seit 2022 für HRC in der Superbike-WM fährt.

Mindestgewicht: Auch Xavi Vierge muss mit Zusatzgewichten fahren

Das neue kombinierte Mindestgewicht trifft neben Weltmeister Alvaro Bautista auch Xavi Vierge. Der schmale Spanier muss knapp drei Kilogramm zuladen. Vierge ist überzeugt, dass es nicht nur Vorteile hat, leicht zu sein, und zieht Vergleiche mit Teamkollege Iker Lecuona.

Die Honda Fireblade von Xavi Vierge ist etwa drei Kilogramm schwerer als im Vorjahr Foto: WorldSBK.com

"Es ist schwierig, für diese leistungsstarken Motorräder eine Regel zu finden, mit der alle happy sind. Doch die Regeln sind die Regeln. Ich muss also ein paar Kilogramm zuladen", bemerkt der ehemalige Grand-Prix-Pilot.

