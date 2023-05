Honda CBR1000RR-R Fireblade: WSBK-Durchbruch mit neuer Schwinge?

Auch im vierten Jahr seit der werksseitigen Rückkehr von Honda in die Superbike-WM blieben die erhofften Erfolge bisher aus. Werkspilot Xavi Vierge nutzte die glücklichen Umstände in Mandalika für ein Podium, doch abgesehen davon gab es im Lager von HRC bisher noch nicht viel zu feiern. Beim jüngsten Test in Misano zum Testbericht testete Honda neue Teile, unter anderem zwei neue Schwingen. Ermöglichen diese Neuerungen die Trendwende?

Insgesamt 226 Runden absolvierten Xavi Vierge und Teamkollege Iker Lecuona in Misano. Vierge war mit seiner 1:34.034er-Zeit gut eine Sekunde langsamer als Alvaro Bautista auf der Ducati. Lecuona lag weitere sechs Zehntelsekunden zurück. Doch es besteht Hoffnung, dass Honda auf dem richtigen Weg ist.

"Insgesamt denke ich, dass es ein produktiver Test war", bemerkt HRC-Teammanager Leon Camier bei 'WorldSBK.com'. "Was Xavi angeht, so haben wir einige Dinge verstanden und einige neue Teile haben ihm sehr geholfen. Ich denke, wir müssen das auch auf anderen Strecken verstehen."

"In der Vergangenheit haben wir hier getestet. Es ist sehr einfach, hier eine gute Erkenntnis zu erlangen. Aber diese Strecke hat ein sehr hohes Grip-Niveau. Und das kann auf anderen Strecken, die weniger Grip haben, zu Verwirrungen führen", ist sich Camier bewusst.

"Generell haben wir das Gefühl, dass wir einen Schritt gemacht haben. Wir haben verstanden, wo wir uns verbessern können", zeigt sich der Honda-Verantwortliche optimistisch. Doch für die andere Seite der Box lief es nicht so gut: "Für Iker war es kein so einfacher Test. Ich denke, es ist eine Kombination aus mehreren Gründen."

Iker Lecuona mit HRC-Teammanager Leon Camier Foto: HRC

Lecuona testete die beiden neuen Schwingen am ersten Testtag. Vierge verteilte die Arbeit auf die beiden Tage. "Xavi erzielte mit einer der neuen Schwingen gute Ergebnisse. Wir haben auch an den Rundenzeiten gesehen, dass es für ihn sehr gut lief. Sie hat einige der Probleme behoben, die er hatte, was positiv ist", freut sich Camier.

Der ehemalige Racer will die positiven Eindrücke aber nicht überbewerten. "Diese Strecke kann einen in die falsche Richtung führen, deshalb müssen wir genau verstehen, wie sie auf anderen Strecken funktioniert", warnt Camier.

"Bei Iker war es nicht so klar. Das Gefühl war ein bisschen besser, aber die Rundenzeit war nicht wirklich anders", grübelt Camier. "Wir müssen das genau analysieren, bevor wir verstehen, in welche Richtung wir gehen müssen. Wir müssen das Motorrad in allen Bereichen verbessern. Das ist klar."

