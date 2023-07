Honda fährt in Donington hinterher: Es herrscht komplette Ratlosigkeit

Honda spielte im Donington Park keine Rolle im Spitzenfeld. Nach einem schwierigen und erfolglosen Wochenende herrschte Ratlosigkeit. "Wir haben Probleme und wissen nicht warum", zuckt Iker Lecuona mit den Schultern.

Schon in der Superpole zeigte sich der Rückstand. Lecuona qualifizierte sich mit 1,149 Sekunden Rückstand als 13. Sein Teamkollege Xavi Vierge war nur auf Position 17 zu finden. Im Samstagsrennen schied Lecuona durch einen Sturz in Kurve 4 aus.

"Ich war am Limit und am Ende bin ich mit dem gebrauchten Reifen gestürzt", lautet seine knappe Erklärung. Vierge sammelte als Elfter WM-Punkte. Im Superpole-Rennen sahen beide die Zielflagge auf den Plätzen 13 und 14.

Das zweite Hauptrennen beendete Lecuona als 14. Vierge musste mit einem technischen Problem in der Box aufgeben. Honda war von der Pace her in Donington hinter BMW die letzte Kraft. Lag das vor allem an der Streckencharakteristik?

"Ja, denn im Vorjahr war Redding auf dem Podium", meint Lecuona bei 'WorldSBK.com'. "Wir hatten Mühe, waren aber im Bereich der Top 10. In diesem Jahr hatten wir größere Probleme. Das Level ist höher geworden. Die Engländer fahren hier auch sehr schnell."

"Es ist momentan kein einfacher Moment für uns. Wir haben viele Probleme und verstehen nichts. Ich muss aber festhalten, dass einige japanische Ingenieure hier waren. Wir müssen mit den Technikern sprechen, was wir beim Motorrad verändern müssen."

Für Sonntag wurde an Lecuonas CBR1000 RR-R die Abstimmung deutlich verändert. "Das Aufwärmverhalten des Reifens war aber nicht gut und ich wäre fast in Kurve 7 gestürzt. Mein Start war nicht gut, aber dann war meine Pace recht stark."

"Ich bin die gleiche Rundenzeit wie im Qualifying gefahren. Das war ein kleiner Schritt." Trotzdem hatte Lecuona im Ziel fast 25 Sekunden Rückstand. Honda nahm aus Großbritannien lediglich sieben WM-Punkte mit.

