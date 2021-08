Honda fährt in Most hinterher: Bautista erlebt einen weiteren "schwierigen Tag"

Honda konnte auch beim WSBK-Event in Most nicht ums Podium kämpfen. HRC-Werkspilot Alvaro Bautista beendete das sechste Wochenende der Saison mit einem zehnten Platz in Lauf zwei. Der ehemalige MotoGP-Pilot verlor im 22 Runden langen Rennen mehr als 25 Sekunden auf Sieger Scott Redding - seinen Nachfolger bei Ducati.

"Es war ein schwieriger Tag für uns", kommentiert Bautista. "Im Warm-up testeten wir eine neue Abstimmung, die uns aber nicht das Gefühl vermittelte, das wir uns erhofft hatten. Wir kehrten zu dem zurück, was wir im ersten Rennen verwendeten."

Das Superpole-Rennen am Sonntagvormittag beendete Bautista in den Top 9. "Ich erwischte einen ordentlichen Start und wurde Neunter. Dadurch erhielt ich einen Startplatz in Reihe drei für das zweite Rennen", schildert er.

Doch Lauf zwei begann nicht so gut. "In der ersten Kurve hatte ich ein bisschen Pech, weil ich in einen Zwischenfall mit anderen Fahrern involviert war. Ich konnte einen Sturz vermeiden, verlor aber viele Positionen", kommentiert Bautista.

Bleibt Alvaro Bautista auch 2022 bei Honda? Foto: Motorsport Images

"Ich machte etwas gut und fuhr in etwa die Rundenzeiten der Top 5 oder Top 6. Aber ich war nicht schneller als sie und kam deshalb nicht näher heran. Das ist unser Maximum. Wenn wir gut starten, können wir mit ihnen mithalten. Doch wenn wir zurückliegen, können wir sie nicht einholen", erkennt Bautista, der Most als WM-Elfter verlässt.

Teamkollege Leon Haslam schaffte es am Sonntag in keinem der beiden Rennen in die Top 10. Nach Platz 13 im Sprintrennen kam Haslam im zweiten Hauptrennen als Elfter ins Ziel. Der Brite beklagte Probleme mit der Schulter.

"Es war sehr schwierig für mich, zu bremsen", erklärt der Routinier. "Es ist enttäuschend, weil ich mich im ersten Teil des Rennens so gut fühlte, wie das komplette Wochenende über nicht."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.