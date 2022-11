Honda Fireblade: Erfolge in der Superbike-WM dank Super-Concessions?

Audio-Player laden

Honda nutzt als erster Hersteller in der Superbike-WM die Zugeständnisse in Form der Super-Concessions. Beim letzten Treffen der Superbike-Kommission wurde beschlossen, dass weniger erfolgreiche Hersteller eine umfassende Änderung vornehmen dürfen, die bisher nicht erlaubt war. Honda nutzte diese Regel und präsentierte beim WSBK-Event in Mandalika (Indonesien) eine Chassisänderung.

"Wir haben unseren Lenkkopf weiter nach vorn verschoben und den Drehpunkt der Schwinge gesenkt", erklärt HRC-Teammanager Leon Camier und schildert: "Für uns macht es einen großen Unterschied aus, was die Last auf dem Vorderreifen angeht. Mit den bisherigen Regeln waren wir ziemlich limitiert."

"Jetzt haben wir mehr Spielraum, um den Lenkkopf und den Schwingendrehpunkt zu justieren. Wir wünschen uns ein besseres Einlenkverhalten und wollen das realisieren, indem wir den Vorderreifen weniger stark belasten", berichtet der Honda-Verantwortliche im Gespräch mit 'WorldSBK.com'.

Honda konnte so schnell reagieren, weil bereits bei zurückliegenden Tests experimentiert wurde. "Wir testeten die Änderung bereits zuvor und es lief sehr gut. Hier kommt es zum ersten Mal an einem Renn-Wochenende zum Einsatz", so Leon Camier.

Mit der zweitschnellsten Zeit im ersten Freien Training deutete Iker Lecuona das Potenzial der modifizierten Honda CBR1000RR-R Fireblade an. Ein Highsider im zweiten Freien Training warf Lecuona zurück. Lecuona musste ins Medical Center und daraufhin ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die erste Diagnose ist eine Rückenprellung. Honda-Teamkollege Xavi Vierge beendete den Trainingstag auf der achten Position.

Mit Bildmaterial von Honda Racing.