Honda: Geheimer Test mit der neuen Fireblade hinter verschlossenen Toren

Die WSBK-Piloten treffen am Donnerstag und am Freitag zum letzten Mal in diesem Jahr aufeinander, um in Jerez den finalen Nachsaison-Test zu absolvieren. Nicht mit dabei sein wird das neu strukturierte Honda-Werksteam.

Alvaro Bautista und Leon Haslam drehen bei einem privaten Test in Aragon ihre Runden. Der von Honda initiierte Test findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Bisher wurde die neue Fireblade RR-R nur in Japan getestet. Erstmals dreht das radikale Superbike in Europa seine Runden.

Vizeweltmeister Bautista darf sich auf Grund seines bestehenden Ducati-Vertrags ohnehin nicht zur neuen Honda äußern. Der Spanier steht noch bis zum Jahreswechsel bei Ducati unter Vertrag.

Die 2020er-Fireblade ist eine komplette Neukonstruktion und hat mit der bis 2019 eingesetzten Maschine nicht viel gemeinsam. Honda nutzte die abgelaufene WSBK-Saison als Testjahr und sammelte Daten. Diese flossen in die Entwicklung der deutlich radikaleren 2020er-Version ein (zu den Details).

Mit Bildmaterial von Honda.