Honda: HRC hinter den Erwartungen - MIE mit neuem Titelsponsor

Honda tut sich in der Superbike-Weltmeisterschaft (WSBK) seit Jahren schwer. Und auch der Auftakt ins Rennjahr 2023 lief nicht so, wie man sich das im Werksteam von HRC und im Kundenteam von MIE vorgestellt hatte. Immerhin: Das Kundenteam hat anderweitig Positives zu vermelden, nämliche einen neuen Titelsponsor.

Beim offiziellen Vorsaisontest am Montag und Dienstag auf dem Phillip Island Grand Prix Circuit in Australien schaffte es HRC-Pilot Iker Lecuona als einziger Honda-Fahrer in die Top 10. Aber am zweiten Testtag gab es an seiner Fireblade CBR1000RR-R einen technischen Defekt und auch abgesehen davon klingt der Spanier nicht besonders glücklich.

"Wir haben diesen Zweitagestest mit gemischten Gefühlen abgeschlossen. Ich habe den achten Platz belegt, aber wir verstehen nicht, warum wir nicht schneller sein konnten. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl auf dem Motorrad und die Balance fühlte sich auch gut an. Tatsache aber ist, dass wir hier und da ein paar Zehntelsekunden verlieren. Das gilt ganz besonders auf frischen Reifen", so Lecuona.

Xavi Vierge entschuldigt sich nach zwei Stürzen

Lecuonas Teamkollege Xavi Vierge erging es noch schlechter. Er stürzte zweimal, unter anderem in der schnellen Rechtskurve vor der Lukey-Heights-Passage (Kurve 8).

"Ich muss mich beim Team ebenso entschuldigen wie bedanken. Weil ich zweimal gestürzt bin, gab es jede Menge Arbeit. Das Team hat sich aber wie immer voll ins Zeug gelegt und mir für den letzten Nachmittag ein perfektes Bike hingestellt", sagt Vierge.

Mit diesem "perfekten" Bike verpasste Vierge aber den Sprung in die Top 10 der Zeitenliste. Angesichts von 1,6 Sekunden Rückstand auf die Spitze fällt auch sein Fazit durchwachsen aus: "Das Positive ist, dass ich mich nicht verletzt habe. Weniger positiv ist, dass wir stärker zu kämpfen hatten als wir uns das vorgestellt hatten."

Petronas ist neuer Titelsponsor bei MIE-Honda

Das zweite Honda-Team im Feld der Superbike-WM ist auch 2023 der japanische Rennstall MIE Racing. Dieser hat kurz vor dem Saisonstart einen neuen Titelsponsor an Land gezogen. Es handelt sich um den malaysischen Mineralölkonzern Petronas.

Die beiden MIE-Honda-Bikes (CBR1000RR-R) von Hafizh Syahrin und Eric Granado erstrahlen in der WSBK-Saison 2023 ebenso im Türkis von Petronas wie es in der Supersport-WM für die beiden Honda-Bikes (CBR600RR) gilt. Dort sind Tarran Mackenzie und Adam Norrodin die Piloten des MIE-Teams.

Die laut MIE-Teambesitzerin Midori Moriwaki auf "mehrere Jahre" ausgelegte Partnerschaft mit Petronas umfasst aber nicht nur das Sponsoring der beiden Teams. Es wird auch ein eigenes Nachwuchsprogramm aufgebaut, in dem junge Piloten gezielt auf die Supersport-WM und später die Superbike-WM vorbereitet werden sollen.

Beim Phillip-Island-Test belegten Syahrin und Granado die zwei hinteren Positionen im 22-köpfigen Feld. Ihr Rückstand auf die Bestzeit von Ducati-Werkspilot Alvaro Bautista belief sich auf 2,7 respektive 3,3 Sekunden. Sowohl für HRC als auch für MIE beginnt wie für alle anderen Teams der Superbike-WM die neue Rennsaison bereits am kommenden Wochenende (WSBK-Kalender 2023).

