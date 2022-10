Honda in der Superbike-WM: Welche Rolle spielt das MIE-Kundenteam?

Audio-Player laden

Seit dem werksseitigen Comeback von Honda in der Superbike-WM-Saison 2020 gelang noch kein Laufsieg. Nach zwei durchwachsenen Jahren mit Alvaro Bautista und Leon Haslam riskierte Honda in diesem Jahr einen Neuanfang mit Iker Lecuona und Xavi Vierge. Doch erkennbare Fortschritte gibt es beim Fireblade-Projekt kaum. In der Herstellerwertung kämpft Honda gegen BMW, um nicht Letzter zu werden.

Genau wie BMW unterstützt auch Honda ein Kundenteam. Doch die Herangehensweisen unterscheiden sich stark. Im Lager von BMW sind alle vier Bikes nahezu identisch aufgebaut. Neuerungen, wie die Kalex-Schwinge, wurden zuerst an Werkspilot Scott Redding und Bonovo-Pilot Loris Baz vergeben. Sprich, der Kundenpilot erhielt den Vorrang vor dem zweiten Werkspilot.

Bei Honda zeigt sich ein ganz anderes Bild. Das Kundenteam MIE schlägt einen vollkommen eigenen Weg ein bei der Entwicklung. Wir haben exklusiv mit HRC-Teammanager Leon Camier gesprochen und hinterfragt, warum es keine einheitliche Entwicklung gibt.

"Es gibt zwei Betrachtungsweisen", beginnt Camier im Gespräch mit 'Motorsport.com'. "Natürlich stehen wir in engem Kontakt mit dem Team. Bei einigen Dingen unterstützen wir das Team. Doch andererseits ist es nicht schlecht, wenn sie einen eigenen Weg gehen und zum Beispiel eigene Schwingen bauen. Das versorgt uns mit Informationen."

"Was würden wir lernen, wenn wir das gleiche Motorrad verwenden?", fragt der Honda-Teammanager. "Sie haben einen eigenen Weg eingeschlagen und wir erkennen, was für sich gut funktioniert. Die Basis der Motorräder ist aber sehr ähnlich."

Mit Ex-MotoGP-Pilot Hafizh Syahrin und Leandro Mercado konnte das MIE-Honda-Team in der laufenden Saison kaum zählbare Ergebnisse einfahren. Magere sechs Punkte fuhr das MIE-Duo bei den bisherigen Rennen ein. Lernt Honda vom Kundenteam also nur, was nicht funktioniert?

"Wenn man die Daten des Teams studiert, dann sieht man, dass nicht alles negativ ist. Sie haben auch einige Stärken", schildert Leon Camier. "Aber natürlich funktionieren einige Dinge nicht so gut. Es ist aber dennoch hilfreich für uns."

