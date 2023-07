Honda über Bautista-Dominanz: WSBK-Regeln spielen Ducati in die Karten

Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista befindet sich mit Ducati trotz des Patzers beim WSBK-Wochenende in Imola voll auf Kurs, seinen zweiten Titel sicherzustellen. Von den bisherigen 21 Rennen konnte Bautista 17 gewinnen. Deutlich schwieriger sieht die Situation bei Ex-Arbeitgeber Honda aus.

Auch in der vierten Saison mit dem Werksteam erkennt man keine spürbaren Fortschritte. Dank Super-Concessions konnte Honda die Fireblade nachbessern, doch bisher ohne Erfolg (wie HRC-Teammanager Leon Camier die Situation bewertet). Es besteht die Gefahr, erneut Letzter der Herstellerwertung zu werden. Verliert Honda eventuell die Lust und zieht sich aus der Superbike-WM zurück?

"Ich weiß nicht, wie man das in Japan sieht. Aber es besteht natürlich die Gefahr", kommentiert HRC-Teammanager Leon Camier im Exklusiv-Interview mit 'Motorsport-Total.com'. Ex-Racer Camier weiß, dass ein Hersteller nicht ewig Geld in ein Projekt investiert, wenn es keinen Erfolg verspricht.

Und das Honda-Projekt in der Superbike-WM blieb in den zurückliegenden dreieinhalb Jahren einiges schuldig. Abgesehen von einer Hand Podestplätze konnte sich Honda kaum in Szene setzen. Mit verantwortlich dafür ist laut Camier das aktuelle Regelwerk. Denn Ducati verwendet das mit Abstand teuerste Serienbike und kann dadurch Technologien verwenden, die andere nicht zur Verfügung haben.

Warum Ducati im Vergleich zur Konkurrenz aktuell im Vorteil ist

"Die Dorna, die FIM und die Hersteller haben verstanden, dass man eine ausgeglichene Plattform benötigen", bemerkt der Honda-Teammanager. "In dieser Meisterschaft ist schwierig, denn es gibt nicht die Freiheiten, die es in der MotoGP gibt. Unsere Basis hier sind die Serienmaschinen."

Die Serienversion der Ducati Panigale V4R kostet etwa 44.000 Euro Foto: Ducati

HRC-Manager Leon Camier erkennt ein Ungleichgewicht in der Superbike-WM Foto: Motorsport Images

Die Honda CBR1000RR-R Fireblade kostet aktuell knapp 28.000 Euro Foto: Honda

"Welchen Sinn ergibt es für einen Hersteller, der ein erschwingliches Motorrad für die Straße baut und damit in einer Meisterschaft mit strikten Regeln antritt und nicht konkurrenzfähig ist? Die Dorna hat das Problem erkannt, doch es ist nicht einfach, eine Balance zu schaffen. Es ist eine schwierige Situation. Wie soll man das hinbekommen? Es ist wirklich eine schwierige Frage", so Camier.

Großes Lob für Alvaro Bautistas Leistungen in der WSBK

Die Diskussionen über die verschiedenen Philosophien rücken Alvaro Bautistas Leistungen immer wieder in den Schatten. Doch Camier lobt den Spanier für seine Erfolge: "Alvaro ist ein sehr guter Fahrer. Im Moment fährt er besser als je zuvor. Sein Selbstvertrauen ist riesig. Er hat ein wirklich gutes Paket."

Alvaro Bautista holt Siege in Serie und befindet sich auf Kurs zur Titelverteidigung Foto: Ducati

"Wie man das Problem löst? Es ist nicht einfach. Man sieht auf der Strecke aber, dass sie klar im Vorteil sind. Die FIM, die Dorna und alle Beteiligten sollten sich etwas einfallen lassen, um eine Balance herzustellen", fordert Camier.

Warum gibt es kein kombiniertes Mindestgewicht?

Das kombinierte Mindestgewicht aus Fahrer und Motorrad wäre ein Werkzeug gewesen, um Bautistas Dominanz zu beenden. Doch diese Idee wurde begraben. "Es gibt in beinahe jeder Klasse ein kombiniertes Gewicht: in der Supersport-300-WM, in der Supersport-WM, in der Moto3 und in der Moto2. Warum wendet man das nicht auch bei großen Motorrädern an? Was ist der Unterschied?", fragt Camier.

Alvaro Bautista ist deutlich kleiner als seine direkten Rivalen Foto: Yamaha

"Leichte Fahrer werden es nie zugeben. Sie denken, dass man als großer Fahrer andere Vorteile hat. Doch welche Vorteile sollen das sein? Man sieht auf den Daten nichts. Weniger Gewicht sieht man allerdings bei den Daten", stellt Camier klar und fügt hinzu: "Ich bin mein gesamtes Leben gegen leichte Fahrer gefahren."

