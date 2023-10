Honda verlängert Superbike-WM-Verträge von Iker Lecuona und Xavi Vierge

Das Honda-Team hat die beiden Fahrer für die Superbike-WM 2024 bestätigt. Es wird keine Veränderung geben. Iker Lecuona und Xavi Vierge werden eine dritte und eine vierte Saison mit der CBR1000 RR-R angreifen. Damit steht auch fest, dass Lecuona nicht in die MotoGP zurückkehren wird, um den Platz von Marc Marquez zu übernehmen.

"In den fast zwei Jahren unserer Zusammenarbeit haben wir Iker und Vierge in jeder Hinsicht schätzen gelernt", sagt HRC-Direktor Tetsuhiro Kuwata. "Wir sind daher froh und glücklich, bekannt geben zu können, dass beide für die nächsten zwei Jahre Werksfahrer bleiben werden."

"Xavi und Iker sind zwei junge, schnelle und konkurrenzfähige Fahrer, die immer bereit sind, sich jeder Herausforderung mit Positivität, Hingabe und Teamgeist zu stellen. Das sind Werte, die wir voll und ganz teilen."

"Denn sie sind es, die es uns ermöglichen, in der Welt des Rennsports zu kämpfen und voranzukommen. Ich wünsche unseren Fahrern und unseren Technikern viel Erfolg für das Saisonfinale 2023 und die kommenden Jahre."

Mit dem neuen Zweijahresvertrag in der Tasche liegt die weitere Konzentration auf der Entwicklung des Motorrads. "Es ist gut, dass vertraglich alles geklärt ist, denn wir müssen uns auf die kommende Aufgabe konzentrieren", betont Lecuona.

Iker Lecuona wechselt nicht in die MotoGP, sondern bleibt in der Superbike-WM Foto: Motorsport Images

"Ich möchte an der Spitze kämpfen und erfolgreich sein, etwas, das HRC im Rennsport immer angestrebt hat. Wir müssen hart arbeiten, um dieses Niveau zu erreichen. Daher werden wir uns schon bald nach dem Saisonfinale voll und ganz auf die Tests konzentrieren."

"Für die neue Saison lautet das Ziel, einen konsequenten Schritt nach vorne in Bezug auf Leistung und Ergebnisse zu machen." Denn vor dem Saisonfinale in Jerez ist Honda auf dem fünften und letzten Platz der Herstellerwertung zu finden.

"Ich bin glücklich, dass ich meinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert habe", sagt Vierge. "Es ist der Traum eines jeden Fahrers, Teil eines HRC-Werksteams zu sein. Es ist eine Quelle der Motivation, gemeinsam weiterzumachen."

"Denn ich glaube an das Projekt, an mich und an mein Team. Gemeinsam können wir unser Ziel erreichen, nämlich so bald wie möglich um die Meisterschaft zu kämpfen. Deshalb werden wir weiterhin so hart arbeiten, wie wir können, um dieses Ziel zu erreichen."

Mit Bildmaterial von Honda Racing.