"HRCs Ziel ist es, zu gewinnen" - Alberto Puig zum neuen Honda-WSBK-Projekt

Seit der WSBK-Saison 2020 schickt Honda wieder ein waschechtes Werksteam an den Start. Zuletzt war das in der Saison 2002 der Fall, als sich Colin Edwards mit dem WM-Titel in Richtung MotoGP verabschiedete und Honda die Anstrengungen auf die Königsklasse konzentrierte. Das neu strukturierte HRC-Team wird von Alberto Puig geleitet, der auch beim MotoGP-Team den Ton angibt.

Beim Test in Barcelona saßen Alvaro Bautista und Leon Haslam erstmals seit dem Saisonauftakt wieder auf ihren Fireblades. Es wurde mit dem technischen Stand vom ersten Renn-Wochenende gefahren, denn die japanischen HRC-Ingenieure waren nicht vor Ort. Zudem sollten die Fahrer erst ihr Gefühl zurückerlangen, bevor sie Kommentare zu Neuerungen abgeben.

Laut Puig konnte Honda den Lockdown nicht zum eigenen Vorteil nutzen: "Es war unmöglich, einen großen Schritt zu machen. Das geht nicht nur uns so sondern auch den anderen Teams. Das können wir nicht ändern. Wir müssen neu starten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln."

Alberto Puig will auch in der Superbike-WM den Titel Foto: LAT

"Wir glauben daran, dass wir ein sehr gutes Motorrad erhalten, wenn wir Schritt für Schritt vorgehen. Die Fahrer werden eine gute Verbindung zu ihren Maschinen aufbauen. Wann wir bereit sind? Das kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen", so Puig.

