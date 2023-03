"Ich bin frustriert" - Jonathan Rea nach Mandalika-Sturz nur noch WM-Sechster

Audio-Player laden

Die WM-Ambitionen von Rekord-Champion Jonathan Rea und Kawasaki haben beim WSBK-Event in Mandalika (Indonesien) einen heftigen Dämpfer erlitten. Bereits beim Saisonauftakt der Superbike-WM in Australien blieb Kawasaki hinter den Erwartungen zurück. In Indonesien lief es für Rea noch schlechter: Kein Podium und ein Highspeed-Crash im zweiten Rennen (zum Rennbericht).

Beim Sturz im finalen Rennen zog sich Rea Abschürfungen am Oberschenkel zu. Durch den Nuller in Lauf zwei rutschte der sechsmalige Weltmeister in der Fahrerwertung auf die sechste Position ab. Auf Titelverteidiger Alvaro Bautista (Ducati) fehlen nach den beiden ersten Events bereits 68 Punkte.

"Es war ein sehr schwieriges Wochenende, das nicht viele positive Aspekte hatte", bilanziert Rea und versucht, die positiven Dinge zu sehen: "Schritt für Schritt fanden wir eine bessere Richtung. Der Kurs hier in Mandalika änderte sich von Freitag an ständig. Freitag war die Haftung sehr schlecht. Am Renntag hingegen war der Grip unglaublich gut."

Durch die wechselhaften Bedingungen fiel es Rea und seiner Crew schwer, das perfekte Set-up für die Kawasaki ZX-10RR zu erarbeiten. "Wir fanden nie eine perfekte Abstimmung, hatten aber das Gefühl, uns zu verbessern", bemerkt der Brite.

Beim Sturz in Lauf 2 verletzte sich Jonathan Rea am Oberschenkel Foto: Gold and Goose

"Mein Rhythmus in den Rennen war okay. Leider hatte ich im Superpole-Rennen vor mir Verkehr und kam nicht vorbei. Doch meine Rundenzeiten waren ziemlich gut", berichtet der Kawasaki-Werkspilot.

"Im zweiten Rennen rutschte ich über das Vorderrad weg. Ich kann es mir nicht so richtig erklären, doch es war an dieser Stelle ziemlich windig. Vermutlich hat der Wind die Front erwischt. Ich bin frustriert", erklärt Rea.

Mit der Kawasaki ist Rea in Zweikämpfen unterlegen und muss sehr viel riskieren, um andere Fahrer zu überholen. Vor allem gegen die Ducati- und Honda-Piloten tut sich Rea schwer, weil die Motorräder auf den Geraden deutlich schneller sind.

"Es fällt mir sehr schwer, andere Fahrer beim Beschleunigen oder auf der Bremse zu überholen", bestätigt Rea. "Ich ging beim Bremsen und in den Kurven einige Mal über das Limit, um mit der Gruppe mitzuhalten. Wir müssen dieses schwierige Wochenende abhaken und versuchen, etwas daraus zu lernen."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose.