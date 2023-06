"Ich bin so enttäuscht" - Danilo Petrucci stürzt beim Kampf um das erste Podium

Barni-Ducati-Pilot Danilo Petrucci zeigt beim WSBK-Wochenende in Misano einen klaren Aufwärtstrend. In der Superpole stellte "Petrux" Startplatz vier sicher und kämpfte im Rennen um sein erstes Podium in der Superbike-WM. Ein Sturz in Kurve 8 ließ den Traum platzen (zum Rennbericht).

"Ich wollte auf das Podium fahren", bemerkt Petrucci nach dem Rennen. Vor dem Sturz befand sich der ehemalige MotoGP-Pilot in Reichweite zu Toprak Razgatlioglu auf Platz drei. "Mir ist klar, dass Toprak schwer zu überholen ist. Doch ich befand mich in Schlagdistanz. Es tut mir so leid für das Team", entschuldigt sich Petrucci für den Sturz.

Verletzt hat sich Petrucci nicht. "Mir geht es gut. Es war ein Lowsider in Kurve 8. Das gesamte Rennen über hatte ich Schwierigkeiten mit der Front. Ich fand einen Weg, das Problem halbwegs gut zu kontrollieren. Ich bin so enttäuscht", kommentiert er.

"Ich fuhr in dieser Kurve langsamer als in den Runden zuvor. Ich ließ das Motorrad nicht sliden. Die Räder befanden sich in einer Spur. Dann pushte das Heck das Motorrad nach vorn und ich stürzte, obwohl ich langsamer fuhr als in der Runde zuvor", begründet er seinen Sturz und fügt hinzu: "Es ist wirklich schade."

"Es enttäuscht mich sehr. Klar, ich hatte zu kämpfen, konnte aber das Tempo von Toprak mitgehen. An einigen Stellen war er schneller, ich war an anderen Stellen schneller. Platz vier wäre ein schönes Ergebnis gewesen", bedauert Petrucci.

Nach dem Test in Mugello kam Petrucci besser mit der Ducati zurecht. Doch alle Probleme sind noch nicht gelöst. "Wir versuchen, unsere ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Wir arbeiten nach wie vor am Motorrad, doch es ist schwierig, Fortschritte zu erzielen", gesteht er.

"Wenn ich meinen Fahrstil ändere, dann reagiert das Motorrad nicht wie gewünscht. Es liegt noch ein weiter Weg vor uns", ist der MotoGP-Laufsieger überzeugt, der in Misano die neuen Teile vom Mugello-Test einsetzt. "Ich verwendete die neue Schwinge. Leider habe ich nur ein Exemplar davon. Ich hoffe, dass sie nicht beschädigt ist", so der Barni-Pilot.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.