"Ich liebe den Sport" - Chaz Davies in Zukunft Testfahrer oder Teamchef?

Beim Saisonfinale der Superbike-WM in Indonesien fuhr Chaz Davies sein letztes Rennen in der WSBK. Am vergangenen Wochenende startete Davies bei Valentino Rossis traditionellem 100-Kilometer-Rennen auf der Dirt-Track-Ranch zusammen mit Moto3-WM-Pilot John McPhee und beendete das Event auf der 15. Position zum Bericht. Doch wie geht es bei Davies weiter?

"Das war 27 Jahre lang meine Welt. Es ist nicht einfach, sich auf etwas komplett anderes einzulassen. Ich liebe den Sport und mag einfach alles daran. Ich bin genauso Fan, wie ich auch Fahrer bin. Ich würde in der Rennsport-Welt gern einen Platz finden", kommentiert der langjährige Ducati-Pilot.

Bei Ducati kann man sich vorstellen, Davies als Testfahrer einzusetzen, auch wenn der Waliser einen vergleichsweise speziellen Fahrstil hat zur Reaktion von Ducati-Technikdirektor Marco Zambenedetti.

Ex-Teamkollege Scott Redding hatte sich bereits emotional zum Rücktritt geäußert und würde Davies liebend gern als Riding-Coach einsetzen was Redding gesagt hat. Aber auch eine Rolle als Teamchef wäre für den dreimaligen Vize-Weltmeister eine Option.

Chaz Davies startete von 2012 bis 2021 in der Superbike-WM Foto: Team Go Eleven

"Meine Zukunft ist völlig offen", bemerkt Davies. "Ich möchte Weihnachten genießen und mir etwas Zeit nehmen. Ich möchte nicht an den nächsten Test oder an das nächste Rennen oder an die nächste Trainingseinheit denken. Stattdessen möchte ich die Zeit Zuhause mit der Familie genießen."

Mit Bildmaterial von Team Go Eleven.