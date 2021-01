"Ich muss den Titel holen" - Kann Scott Redding Ducatis Durststrecke beenden?

Scott Redding (Ducati) möchte in der WSBK-Saison 2021 die Erfolgsserie von Titelverteidiger Jonathan Rea (Kawasaki) beenden. Für seine zweite Saison hat sich Redding erneut das Ziel gesetzt, Weltmeister zu werden. Über den Winter hat er reflektiert, was in der Saison 2020 nicht optimal lief. Der Brite hat seine eigenen Schwächen in den Fokus gerückt. Aber auch Ducati hat weiter an der Panigale V4R gearbeitet, um den ersten Titel seit 2011 nach Bologna zu holen.

"Ich fühle mich entspannter, weil ich ein Jahr Erfahrung habe", bemerkt Redding bei 'WorldSBK.com'. "Ich bin mit der Situation vertraut und weiß, was passieren kann. Ich weiß, gegen wen ich fahre und was ich kann. Ich weiß, was ich im vergangenen Jahr falsch machte. Ich kenne meine Schwächen."

"Ich habe meine Hausaufgaben erledigt, um 2021 stärker zu sein. Ich weiß, dass Ducati das Motorrad für mich verbessert hat. Das ist großartig. Ich muss den Titel holen", nennt er das Ziel für seine zweite Saison in der Superbike-WM.

Kein Fahrbetrieb beim Testauftakt in Jerez

Beim Jerez-Test haben die WSBK-Teams in dieser Woche die Chance, die ersten Erfahrungen im neuen Jahr zu sammeln. Doch Dauerregen verhinderte am Mittwoch, dass die Fahrer auf die Strecke fuhren. Da für die Vorsaison-Tests nur noch zehn Testtage erlaubt sind, verzichteten die Fahrer und Teams auf den ersten Tag.

Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 1 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 2 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 3 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 4 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 5 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 6 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ich wäre gern im Regen gefahren, doch wir haben nur noch zehn Tage für Tests. Es gibt diese Begrenzung. Deshalb müssen wir uns die Tage clever einteilen. Es gibt keinen Grund, bei Regen den ersten Testtag für 2021 zu verwenden", erklärt Redding und stellt klar: "Ich bin normalerweise immer dafür zu haben, bei allen Bedingungen zu testen."

"Als beim Frühstück der Regen einsetzte, ging ich es ruhig an und besuchte den Kraftraum. Das war es. Ich nutzte den Tag, um zu entspannen. Ich kam am Vortag aus Kalifornien und hatte mit Jetlag zu kämpfen. Dennoch fühle ich mich gut", berichtet Redding, der die vergangenen Wochen bei seiner Freundin in den USA verbrachte und bei sommerlichem Wetter intensive Rennrad-Einheiten absolvierte.

Ducati hat die Ergonomie der Panigale V4R weiter optimiert

Über den Winter hat Ducati einige Details der Panigale V4R modifiziert, um Redding die Arbeit zu erleichtern. "Wir haben ein paar Dinge, die wir testen müssen, um für die Saison gerüstet zu sein. Ich würde gern auf trockener Strecke fahren und einen kompletten Tag voller harter Arbeit haben", so der Vize-Weltmeister.

Womit haben sich die Ingenieure in der Ducati-Rennabteilung beschäftigt? "Wir arbeiten hauptsächlich an der Sitzposition", lässt Redding durchblicken. "Ich kann aber nicht alle Geheimnisse verraten, weil wir hier sind, um zu gewinnen."

Mit Bildmaterial von Ducati.