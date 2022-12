Iker Lecuona: Warum Alvaro Bautista mit der Honda nicht zurechtkam

Audio-Player laden

In der abgelaufenen WSBK-Saison fand Alvaro Bautista zu alter Stärke. Mit der Ducati Panigale V4R knüpfte der Spanier dort an, wo er in der Saison 2019 aufgehört hatte. Erneut gewann Bautista 16 Rennen, verzichtete dabei aber auf die Fehler von vor drei Jahren und bescherte Ducati den WM-Titel. Gleichzeitig machte er die beiden zurückliegenden Jahre bei Honda vergessen.

Denn nach seinem beeindruckenden WSBK-Debüt ließ sich Bautista auf den riskanten Wechsel von Ducati zu Honda ein. Lediglich drei dritte Plätze fuhr Bautista in insgesamt 61 Rennen ein und beendete die Saison 2020 als WM-Neunter und die Saison 2021 als WM-Zehnter.

Warum tat sich Bautista auf der Honda CBR1000RR-R Fireblade so schwer im Vergleich zur Ducati Panigale V4R? Zu Beginn klagte Bautista über den Charakter des giftigen Reihen-Vierzylinder-Motors der Honda. Aus der MotoGP war er lediglich V4-Motoren gewöhnt. Lag es am Motorkonzept? Nachfolger Iker Lecuona hat eine andere Theorie.

Harmonierte Alvaro Bautistas Fahrstil nicht mit dem Charakter der Fireblade?

"Er ist ziemlich klein. Vielleicht gelingt es ihm nicht, mit dem Motorrad zu kämpfen?", grübelt Lecuona. "Mit der Honda muss man kämpfen, wenn man schnell sein will. Xavi (Vierge) und ich hatten viele Stürze und viele Saves. Das Motorrad ist sehr unruhig."

Alvaro Bautista hatte Probleme, das Limit der Honda zu finden Foto: Motorsport Images

"Alvaros Leistungen in diesem Jahr auf der Ducati waren unglaublich", staunt Lecuona. "Das Paket ist im Moment das beste in dieser Meisterschaft. Er gewann viele Rennen. Es war nicht einfach, denn es ist nie einfach. Doch er musste nicht so hart kämpfen wie Johnny (Rea) und Toprak (Razgatlioglu)."

"Die Ducati in Kombination mit Alvaro war das perfekte Paket", stellt der Honda-Pilot fest. An den Renn-Wochenenden tauschte sich Lecuona regelmäßig mit Landsmann Bautista aus. Dabei sprachen die beiden Spanier auch über die Honda.

Iker Lecuona tauscht sich regelmäßig mit Alvaro Bautista aus

"Er berichtete mir immer die gleichen Dinge. Es ist für ihn einfacher, mit der Ducati zu fahren. Er fühlt sich auf dem Motorrad wohl und die Maschine passt zu seinem Stil. Auf der Honda hatte Alvaro stark zu kämpfen", lässt Lecuona durchblicken.

Alvaro Bautista lag in diesem Jahr meist außerhalb der Reichweite von Iker Lecuona Foto: Motorsport Images

Honda steht vor der dritten Saison mit der Fireblade RR-R. Bisher blieb das Motorrad hinter den hohen Erwartungen zurück. Die WSBK-Saison 2022 beendete Honda auf dem letzten Platz. Gelingt Honda im neuen Jahr die lang ersehnte Steigerung?

"Das Motorrad muss noch entwickelt werden. Xavi und ich konnten das Motorrad bereits stark verbessern. Doch es sind noch weitere Schritte nötig", bemerkt Lecuona, der sehr zuversichtlich ist: "Honda wird den Anschluss finden, da bin ich mir sicher. Es gibt viele neue Teile."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.