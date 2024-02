Jonathan Rea beschreibt Schrecksekunde: "Im Kiesbett vom Motorrad getroffen"

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea sorgte beim finalen WSBK-Test vor dem Saisonauftakt auf Phillip Island (Australien) für eine Schrecksekunde (zum Testbericht). In der Vormittags-Session kam der Yamaha-Neuzugang in Kurve 11 zu Sturz und musste daraufhin ins Medical Center eingeliefert werden.

Nach einer Untersuchung durfte Rea zur Yamaha-Box zurückkehren. "Mir geht es mehr oder weniger gut", gibt der Rekord-Champion Entwarnung. "Ich fuhr in Schräglage und hatte einen leichten Rutscher. Es war kein starker Rutscher, doch als ich vom Gas ging, baute der Reifen wieder Haftung auf. Der neue Asphalt hier hat sehr viel Grip", bemerkt er.

"Ich landete ziemlich hart auf meiner Schulter. Die Schulter ist okay, ich habe keine Problem oder Verletzungen. Leider wurde ich im Kiesbett vom Motorrad getroffen, als ich mich überschlug. Es traf mich am Bein. Beim Röntgen wurde nichts festgestellt, es ist lediglich etwas geschwollen. Ich bin heute wie ein alter Mann gehumpelt (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt der Nordire.

Rea erwartet, bis zum Wochenende vollkommen fit zu sein, auch wenn das linke Bein schmerzt. Nach dem Sturz am Vormittag konnte Rea an der zweiten Session am Nachmittag teilnehmen, kam in Summe aber nur auf 62 Runden.

Jonathan Rea versteht das Limit der Yamaha R1 noch nicht richtig

"Es war ein schwieriger Testtag. Ich hatte zu kämpfen, mich auf der R1 wohlzufühlen. Wobei das nicht ganz richtig ist. Ich fühle mich schon wohl, verstehe das Limit aber nicht so richtig", gesteht der ehemalige Kawasaki-Pilot, der auf eine Runde große Mühe hat, das Tempo der Spitze mitzugehen. "Beim Renntempo liegen wir nicht weit zurück", zeigt sich Rea zuversichtlich für die Rennen.

Wo steht Jonathan Rea unmittelbar vor dem Saisonstart? Foto: Yamaha

"Ich weiß aktuell nicht, ob wir verkürzte Rennen fahren oder ob wir Flag-to-Flag-Rennen sehen. Ich fuhr keine komplette Rennsimulation, weiß aber, dass einige Fahrer zu kämpfen hatten", kommentiert Rea.

Andrea Locatelli ein Kandidat für Siege?

Andrea Locatelli deutete mit einer 1:28.835er-Zeit das Potenzial der Yamaha R1 an und fand sich auf P3 wieder. Damit war Locatelli über eine Sekunde schneller als sein prominenter Teamkollege. Zur Tages-Bestzeit fehlten Locatelli nur etwas mehr als 0,3 Sekunden.

Andrea Locatelli präsentierte sich am Dienstag in Topform Foto: WorldSBK.com

"Ich war in jedem Stint schnell, was richtig gut ist. Unterm Strich bin ich sehr zufrieden und kann das Wochenende kaum erwarten. Ich bin richtig gespannt auf das erste Rennen hier auf Phillip Island", fiebert er dem Saisonstart entgegen. "Das Podium ist unser Ziel. Dafür sind wir hier. Vielleicht können wir sogar versuchen, um den Sieg zu kämpfen", grübelt Locatelli.

Keine Verletzung bei Jonathan Rea: Yamaha reagiert erleichtert

Der Sturz von Jonathan Rea sorgte im Lager von Yamaha kurzzeitig für Verunsicherung. Doch Teammanager Paul Denning konnte wenig später aufatmen. "Wir sind erleichtert, dass er sich nicht schwer verletzt hat und am Wochenende teilnehmen kann", kommentiert Denning.

Paul Denning lobt den starken Willen von Jonathan Rea Foto: Motorsport Images

"Manchmal läuft es nicht ganz rund und die Dinge werden erschwert. Ein Highsider in Kurve 11 machte das alles nicht einfacher. Jonathan Rea ist ein Kämpfer und schlug sich gut, als er die Arbeit fortsetzte", lobt Denning den Willen des sechsmaligen Champions.

Mit Bildmaterial von Yamaha.