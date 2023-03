Jonathan Rea gesteht: "Habe einige schlechte Entscheidungen getroffen"

Audio-Player laden

Rekord-Weltmeister Jonathan Rea und sein Kawasaki-Team erlebten beim Saisonauftakt der Superbike-WM 2023 einen regelrechten Fehlstart. Abgesehen vom zweiten Platz im Regenrennen am Samstag verlief das Wochenende enttäuschend (zur Rekation nach dem finalen Renntag).

In den Trockenrennen verpasste Rea die Top 6 und wurde seiner Rolle als WM-Anwärter nur bedingt gerecht. Beim zweiten Wochenende der neuen Saison soll es deutlich besser laufen. Hoffnung machen die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre.

In den beiden vergangenen Jahren lief es auf dem neuen Kurs in Mandalika (Indonesien) gut. Als einziger Fahrer schaffte es Rea in allen fünf bisher gestarteten Rennen auf das Podium. Doch als WM-Dritter liegt Rea bereits 31 Punkte hinter Titelverteidiger Alvaro Bautista (Ducati), der beim Saisonstart alle drei Rennen gewann.

"Das Wochenende in Australien hatten wir uns anders vorgestellt. Bis zu den Rennen lief es eigentlich gar nicht so schlecht", bemerkt Rea, der sich vor sein Team stellt und Fehler eingesteht. Vor allem bei der Abstimmung der Kawasaki ZX-10RR hat Rea die falschen Entscheidungen getroffen.

"Ich muss meine Hand heben und die Verantwortung übernehmen. Ich bin der Kapitän und gebe die Anweisungen. Ich habe einige schlechte Entscheidungen getroffen", kommentiert Rea. "Wir kehren an diesem Wochenende zur Basisabstimmung zurück und versuchen es erneut."

Phillip Island laut Jonathan Rea kein klares Abbild der Kräfteverhältnisse

Beim WSBK-Event in Mandalika im Vorjahr gewann Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu alle drei Rennen und ist somit auch für 2023 der Favorit. "Im vergangenen Jahr fühlte ich mich bis zum finalen Teil der Rennen gut. Dann musste ich sehr viel riskieren. Ich verlangte der Front zu viel ab. Ich erwarte, dass ich stärker bin als vor einem Jahr", bemerkt Rea.

Der sechsmalige Weltmeister erwartet nicht, dass das Ergebnis vom Saisonauftakt ein klares Abbild der Kräfteverhältnisse war, zu speziell ist der Grand-Prix-Kurs in Australien. "Das Wochenende in Lombok wird für uns aussagekräftiger sein als Phillip Island. Das Layout der Strecke ist etwas normaler. Doch es wird richtig warm werden", erwartet Rea.

Wäre Regen eine Hilfe für Jonathan Rea?

Neben tropischen Temperaturen wird auch Regen vorausgesagt. Wäre das für Rea eine Hilfe? "Es wird richtig heiß. Ich habe etwas von 31°C gesehen. Im Regen war ich immer stark, auch wenn ich das Fahren im Nassen eigentlich nicht besonders mag. Es kann alles passieren, weil man schnell stürzen kann. Es ist schwierig, weshalb ich es bevorzugen würde, im Trockenen zu fahren", erklärt der Brite.

Vor dem ersten WSBK-Event der neuen Saison war sich Rea klar, dass Bautista der große Favorit ist. Eine Prognose für Indonesien fällt dem Rekord-Champion nicht so leicht. "Hier ist es offener. Es gab keinen Test, bei dem man abschätzen konnte, wie das Wochenende läuft", bemerkt er.

"Wir haben gute Chancen, es aufs Podium zu schaffen. Natürlich will ich mehr. Ich will Rennen gewinnen und richtig in die Saison starten", stellt der langjährige Seriensieger klar.

Niedrige Erwartungen bei Teamkollege Alex Lowes

Teamkollege Alex Lowes erlebte durch zwei Stürze in den Hauptrennen ebenfalls keinen guten Start in die WSBK-Saison 2023. Lediglich im Sprintrennen sah der Brite die Zielflagge. In der Vergangenheit war Phillip Island für Lowes eine der besten Strecken. Deshalb sind die Erwartungen für Mandalika niedrig.

"Im vergangenen Jahr war Mandalika für mich die schlechteste Strecke und Phillip Island die beste. Ich habe mir als oberstes Ziel gesteckt, das Fahren zu genießen. Doch ich erwarte ein schwieriges Wochenende", gesteht Lowes.

"Wir haben hart gearbeitet, um unser Paket zu verbessern. Doch es sieht so aus, als ob wir zurückgefallen sind", erkennt Lowes. "Vielleicht haben aber auch nur unsere Gegner einen Schritt gemacht. Wir haben Arbeit vor uns. Es wird heiß und rutschig, was für uns nicht die besten Bedingungen sind."

