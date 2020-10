Jonathan Rea stürzt beim Saisonfinale und wird 14.: "Toprak machte die Tür zu"

Superbike-Weltmeister Jonathan Rea erlebte in Estoril das schwierigste Wochenende der WSBK-Saison 2020. Nur 20 Punkte sammelte der alte und neue Weltmeister in den drei Rennen. In keinem der Rennen schaffte es Rea in die Top 3. Den zweiten Hauptlauf (zum Rennbericht) beendete Rea nach einem Sturz auf der 14. Position.

"Ich war zu Beginn des Rennens schnell. Ich riskierte den weichen Vorderreifen, den die Yamaha-Piloten am Samstag verwendet hatten. Ich hatte nichts zu verlieren und probierte es", berichtet Rea, der beim Kampf mit Yamaha-Pilot Toprak Razgatlioglu stürzte.

"Ich hatte das Gefühl, schneller als Toprak zu sein. Ich attackierte ihn, doch jedes Mal konterte er. Als es in Kurve 3 eine Lücke gab, probierte ich es. Doch der Platz reichte nicht. Er machte die Tür zu", beschreibt Rea den Sturz.

Fotostrecke Liste Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 1 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 2 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 3 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 4 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team, mit Scott Redding, Aruba.it Racing Ducati 5 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images Superbike-Weltmeister 2020: Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team 6 / 6 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mein Lenkerstummel war verbogen und mein Bremshebel auch. Ich wollte das Rennen beenden. Es war das letzte Rennen des Jahres. Ich wusste, dass ich nicht allzu viele Punkte holen kann", schildert Rea, der mit seinem Sturz den Gewinn der Herstellerwertung (zum Gesamtstand) aufs Spiel setzte.

Schlussendlich holte sich Kawasaki mit nur einem Punkt Vorsprung den Titel. "Ich hoffte, dass einer der anderen Kawasaki-Piloten genug Punkte holt, um den Herstellertitel zu sichern. Zum Glück gelang uns das dank Xavi Fores", bemerkt Rea und bedankt sich beim Puccetti-Piloten, dessen acht Punkte Kawasaki den Titel bescherten.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.