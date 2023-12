Jonathan Rea über WSBK-Rivalen: "Max Biaggis Stil war beeindruckend"

Am 2. November 2008 fuhr Jonathan Rea seine beiden ersten Rennen in der Superbike-WM. Damals verzichtete der Nordire auf das Saisonfinale der Supersport-WM und stieg in Portimao auf die Honda Fireblade des Ten-Kate-Teams. Rea beeindruckte bereits bei seinem WSBK-Debüt mit einem Startplatz in der ersten Reihe.

Die Saison 2024 wird Reas 16. in der Superbike-WM sein. In den zurückliegenden Jahren sammelte der mittlerweile 36-Jährigen reihenweise Pokale und schrieb die Statistiken um. Zudem lieferte sich Rea auch einige spannende Duelle und entwickelte mit einigen Fahrern tolle Rivalitäten.

Zu Reas sportlicher Hochphase lieferte Ducati-Pilot Chaz Davies die heftigste Gegenwehr, konnte die sechs WM-Titel in Folge aber nicht verhindern. "Der größte Rivale meiner Karriere war wohl Chaz. Wir duellierten uns einige Jahre", erinnert sich Rea im Exklusiv-Interview mit Motorsport.com.

Chaz Davies und Jonathan Rea gerieten einige Male aneinander Foto: LAT

"Ich würde nicht sagen, dass Chaz mein bester Gegner war", grübelt Rea. "Aber es bedeutete mir wirklich etwas, wenn ich ihn besiegen konnte. Es hat mich motiviert, ihn zu besiegen. Das war eine tolle Zeit."

Der elegante Fahrstil von Max Biaggi bringt Jonathan Rea ins Schwärmen

Wer war dann Rea bester Rivale in der Superbike-WM? Rea überlegt und erinnert sich an die ersten Jahre seiner WSBK-Karriere: "Max Biaggi war einer der besten Gegner, denn er war ein wirklich guter Fahrer. Sein Stil war beeindruckend."

Mit seinem sanften Stil begeisterte Biaggi den späteren Rekord-Champion. "Wenn ich meinen Kindern zeigen wolle, wie man richtig fährt, dann würde ich Aufnahmen von Max zeigen. Er hatte einen sehr runden Fahrstil", erinnert sich Rea.

Max Biaggi gewann 2010 und 2012 mit Aprilia die Meisterschaft Foto: Motorsport Images

"Doch Max war nie einer meiner direkten Rivalen. Zwischen uns gab es keine richtige Rivalität. Wir fuhren einige Male gegeneinander. Er war immer einen Schritt voraus, als er damals für Aprilia fuhr, bevor er seine Karriere beendete", blickt Rea auf die WSBK-Saison 2012 zurück, in der Biaggi zum zweiten Mal Weltmeister wurde.

Tolle Erinnerungen an ein Duell mit Ben Spies

Als Rea im Jahr 2009 seine erste volle Saison absolvierte, fuhren einige prominente Fahrer in der Superbike-WM. "Ich bin schon wirklich lange in diesem Fahrerlager. Ich lieferte mir auch mit Ben Spies tolle Duelle. Ich erinnere mich an das Rennen auf dem Nürburgring. Wir lieferten uns einen Kampf um den Sieg, der erst in der letzten Runde entschieden wurde. Das war unglaublich", so Rea.

WSBK 2009: Ben Spies holte in Jonathan Reas Debütsaison den Titel Foto: Motorsport Images

Ben Spies stieg nach seiner fulminanten WSBK-Saison 2009 als Superbike-Weltmeister in die MotoGP auf. In den drei Jahren danach holten mit Max Biaggi und Carlos Checa ehemalige MotoGP-Piloten die Titel. In der Saison 2014 war mit Sylvain Guintoli ein weiterer ehemaliger MotoGP-Pilot erfolgreich.

Alvaro Bautista ließ Jonathan Rea zuletzt keine Chance Foto: Motorsport Images

Zuletzt musste sich Jonathan Rea erneut einem langjährigen Grand-Prix-Piloten geschlagen geben. Alvaro Bautista verteidigte als erster Ducati-Pilot seit Carl Fogarty seinen WSBK-Titel. "Ich würde Bautista nicht als Rivalen bezeichnen, weil er so weit weg ist. Er hat mir die größten Niederlagen zugefügt", gesteht Rea.

Wie sich die Superbike-WM seit Jonathan Reas Debüt verändert hat

Rea ist der dienstälteste Fahrer im Feld der Superbike-WM. Was hat sich über die Jahre im WSBK-Paddock verändert? "Die Dichte im Feld hat zugenommen", stellt Rea fest. "Es gibt jetzt mehr schnelle Fahrer an der Spitze. Als ich Ende 2008 in die Superbike-WM kam, gab es größere Unterschiede zwischen den Fahrern. Es betraf nicht nur die Fahrer sondern auch die Hersteller."

Jonathan Rea fuhr bei seinem WSBK-Debüt für Ten-Kate-Honda Foto: Motorsport Images

"Jetzt gibt es viele schnelle Motorräder und viele Teams, die große Budgets haben. Früher gab es nur ein oder zwei große Teams. Jetzt sind alle Hersteller mit richtigen Werksteams vertreten", vergleicht der sechsmalige Champion.

"Die Satelliten-Teams hatten damals kein Werksmaterial. Dann kamen BMW und Aprilia in die Superbike-WM", erinnert sich Rea an die WSBK-Saison 2009. "Yamaha hatte damals ebenfalls ein Werksteam. Jetzt sind alle Hersteller mit Werksteams dabei, auch HRC. Es ist ein guter Moment für die Serie."

"Aus sportlicher Sicht trifft das vielleicht nicht ganz zu, weil ein Fahrer in den zurückliegenden zwei Jahren dominierte", deutet Rea die Bautista-Dominanz an. "Doch abgesehen davon hat sich alles weiter entwickelt."

Motorsport zum anfassen: Jonathan Rea lobt die Paddock-Show Foto: Yamaha

"Auch das Fanerlebnis ist richtig gut, dank der Paddock-Show. Früher benötigte man ein Ticket für die Tribüne und musste den Zugang für das Fahrerlager extra bezahlen. Jetzt ist das Paddock offen für die Fans", vergleicht Rea.

"Klar, der Unterschied zur MotoGP ist weiterhin groß. Doch jeder Hersteller hat hier eine tolle Hospitality. Diesbezüglich hat sich viel getan. Ich erinnere mich, früher hatten die Teams nur ihre Trucks", so der Nordire. "Es hat sich alles weiter entwickelt."

PR-Events und Medientermine: Weniger Spaß als Werkspilot?

Beim WSBK-Debüt fuhr Rea für das Ten-Kate-Honda-Team. Damals hatte er deutlich weniger Verpflichtungen. "Für mich persönlich ist es viel stressiger geworden. Als ich hierhin kam, war ich ein junger Kerl, der noch keinen langen Lebenslauf hatte", erinnert sich Rea.

Jonathan Rea im Gespräch mit Motorsport-Total.com-Redakteur Sebastian Fränzschky Foto: smg/S. Fränzschky

"Jetzt gebe ich ein Interview nach dem anderen und habe viel mehr Stress, weil ich für ein Werksteam fahre. Zu Beginn ging es für mich hauptsächlich um den Spaß. Ich genoss das Fahren und jetzt ist es ein Job", berichtet Rea.

Hat er auf Grund der vielen Termine an den Wochenenden weniger Spaß? "Es geht Hand in Hand. Wenn es nicht so professionell wäre, dann hätten wir keine Sponsoren und die Hersteller würden nicht so viel Geld investieren", so Rea.

"Als Fahrer weiß man, dass es zum Job gehört, bei Marketingevents und Treffen mit VIPs oder Fans aufzutreten. Es ist nicht das, was mir am meisten Spaß macht", gesteht der zweifache Familienvater. "Viel lieber klappe ich das Visier runter, um zu fahren."

