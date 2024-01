Jonathan Rea über Yamaha R1: Lob für Motor, Chassis und Elektronik

Für Superbike-Rekord-Weltmeister Jonathan Rea begann nach dem Saisonfinale in Jerez ein neues Kapitel. Nach neun geschichtsträchtigen Jahren mit Kawasaki wechselte der Nordire zu Yamaha und wurde Nachfolger von Toprak Razgatlioglu. Kawasaki konnte Rea kein konkurrenzfähiges Material mehr zur Verfügung stellen und willigte ein, den Vertrag vorzeitig aufzulösen. Der erste Yamaha-Test verlief für Rea vielversprechend.

Von seinem neuen Arbeitsgerät ist Rea begeistert. "Die Yamaha lenkt unglaublich gut ein", erklärt er auf seinem YouTube-Kanal und setzt das Lob für die R1 fort: "Der Motor ist sehr benutzerfreundlich. Der Drehmomentverlauf des Motors ist bis zum Drehzahlbegrenzer sehr angenehm. Die Elektronik funktioniert auch richtig gut. Das gilt auch für die Federelemente. Es ist ein wirklich gutes Paket."

"Es macht mir sehr viel Spaß, mit dem Motorrad zu fahren", bemerkt Rea, der vor dem Jahreswechsel zwei Tests in Jerez absolvierte. Der Wechsel von Kawasaki zu Yamaha sorgt für neue Motivation. Das Ziel ist klar: Mit Yamaha will Rea an die Erfolge der Kawasaki-Paradejahre anknüpfen.

"Ich will konkurrenzfähiger sein als in der vergangenen Saison. Davon gehe ich mit voller Überzeugung aus", stellt Rea klar. "Mein Ziel ist es, Rennen zu gewinnen. Ich würde liebend gern um die Meisterschaft kämpfen."

Kann Jonathan Rea (65) an die Erfolge von Toprak Razgatlioglu (54) anknüpfen? Foto: Yamaha

Klar ist auch, mit welchen Fahrern in der neuen Saison zu rechnen ist. Neben seinen beiden Dauerrivalen Alvaro Bautista und Toprak Razgatlioglu hat Jonathan Rea auch einige Rookies auf der Rechnung.

Supersport-Weltmeister Nicolo Bulega war bereits beim ersten Test schnell Foto: Ducati

Mit Bildmaterial von Yamaha.