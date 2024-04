Jonathan Rea und die Yamaha R1: Warum läuft es noch nicht rund?

Jonathan Rea entschied sich im vergangenen Jahr zu einem mutigen Schritt, als er den Vertrag mit Kawasaki vorzeitig auflöste, um bei Yamaha unterzukommen. Rea feierte mit Kawasaki beeindruckende Erfolge und schrieb die Geschichte der Superbike-WM um. Der Start bei Yamaha hingegen war alles andere als erfolgreich.

Während Kawasaki mit Alex Lowes immerhin schon zwei Laufsiege feierte, hat Jonathan Rea nur einen achten Platz vorzuweisen. Nach den beiden ersten Events liegt Rea nur auf der 17. Position der Fahrerwertung. Aber was läuft beim sechsmaligen Weltmeister schief?

Jonathan Rea ging mit hohen Erwartungen in die WSBK-Saison 2024. Die Leistungen in Phillip Island und Barcelona überraschten den Yamaha-Neuzugang. "Das habe ich definitiv nicht erwartet", gesteht Rea.

Jonathan Rea noch weit vom Limit der Yamaha R1 entfernt

Liegt es an der Yamaha R1? "Ich liebe das Motorrad, den Charakter, das Gefühl für den Motor. Das ist alles richtig beeindruckend. Doch es ist schwierig, richtig schnell zu sein", lässt Rea durchblicken.

"Meine Fortschritte waren deutlich geringer als erwartet", erklärt Rea. "Ich konnte mich nicht schnell genug steigern, um voranzukommen. Wir müssen zuversichtlich bleiben und daran glauben, dass wir es besser machen können."

Jonathan Rea hat die Yamaha R1 noch nicht richtig verstanden Foto: Yamaha

"Wenn wir das hinbekommen, dann können wir noch sehr viel mehr Potenzial freischalten. Deshalb bin ich nicht vollkommen enttäuscht", erklärt der Rekord-Champion. "Natürlich bin ich enttäuscht, wo wir uns befinden. Ich muss geduldig sein. Ich spreche ungern von Pech, doch wir kämpften mit einigen seltsamen Dingen."

Positiver erster Test, doch danach folgten reihenweise Rückschläge

Nach dem Saisonfinale im Vorjahr konnte Rea die Yamaha zum ersten Mal testen und kam gut zurecht. Doch bei den folgenden Tests lief es nicht wirklich rund. "Ich weiß nicht, was ich verbrochen habe. Vielleicht habe ich ein Tier überfahren oder so. Irgendetwas muss ich getan haben (lacht; Anm. d. Red.)", scherzt der Yamaha-Pilot.

Jonathan Rea hatte beim ersten Test im Herbst 2023 ein gutes Gefühl Foto: Yamaha

Jonathan Rea war bisher weit vom Podium entfernt Foto: Motorsport Images

Yamaha steht voll und ganz hinter dem Neuzugang

Im Lager von Yamaha steht man aktuell voll und ganz hinter Rea. Yamaha-Projektleiter Andrea Dosoli macht die Charakteristik der Strecke in Barcelona mitverantwortlich für die durchwachsene Performance.

Andrea Dosoli erwartet, dass es ab Assen steil bergauf geht Foto: Motorsport Images

Am kommenden Wochenende geht es in Assen weiter. Der Kurs zählt zu Reas Paradestrecken und auch die Yamaha funktioniert gut auf dem flüssigen Layout. "Ich bin mir sicher, dass die Situation in Assen anders sein wird und er wieder dort sein wird, wo er hingehört. Das Team arbeitet hart daran, dass dies geschieht", so Dosoli.

Mit Bildmaterial von Yamaha.