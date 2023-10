Kalender der Superbike-WM 2024: Zwölf Rennwochenenden, zwei neue Strecken

Die Superbike-WM hat den Kalender für die Saison 2024 bekannt gegeben. Von Ende Februar bis Mitte Oktober wird es wie in diesem Jahr zwölf Rennwochenenden geben. In Indonesien wird nicht mehr gefahren. Stattdessen rückt Ungarn in den Kalender.

Vom 23. bis 25. August ist eine Veranstaltung auf dem neuen Balaton-Park-Circuit geplant. Allerdings muss diese Strecke erst von der FIA homologiert werden. Zum ersten Mal seit 1990 wird die Superbike-WM wieder Ungarn besuchen.

Und es gibt im nächsten Jahr eine zweite neue Strecke. Statt in Imola wird vom 20. bis 22. September in Norditalien auf dem neuen Cremona-Circuit gefahren. Auch bei dieser Strecke ist die FIM-Homologation noch ausständig.

Los geht die Saison 2024 traditionell mit dem Übersee-Rennen auf Phillip Island in Australien. Anschließend finden alle restlichen Veranstaltungen in Europa statt. Von Barcelona (Spanien) geht es weiter nach Assen (Niederlande) und Misano (Italien).

Im Juli werden Donington (Großbritannien) und Most (Tschechien) besucht. Mit Portimao (Portugal) und Balaton-Park (Ungarn) finden auch im August zwei Rennwochenenden statt. Das umfangreichste Monat ist mit drei Veranstaltungen der September.

Magny-Cours (Frankreich), Cremona (Italien) und Aragon (Spanien) finden im September statt. Das Saisonfinale wird wieder in Jerez (Spanien) über die Bühne gehen. Der Termin dafür ist der 11. bis 13. Oktober.

Die Supersport-WM wird bei allen zwölf Veranstaltungen dabei sein. Vor Saisonbeginn gibt es am 19. und 20. Februar für beide Klassen den traditionellen Vorbereitungstest auf Phillip Island. Für die Superbike-WM ist zusätzlich am 14. und 15. März in Barcelona ein offizieller Test geplant.

Die Supersport-300-WM ist im Rahmen von acht Rennwochenenden dabei. Das sind Barcelona, Assen, Misano, Most, Portimao, Magny-Cours, Aragon und Jerez.

Der Kalender der Superbike-WM 2024:

23.-25. Februar: Phillip Island (Australien)

22.-24. März: Barcelona (Spanien)

19.-21. April: Assen (Niederlande)

14.-16. Juni: Misano (Italien)

12.-14. Juli: Donington Park (Großbritannien)

19.-21. Juli: Most (Tschechien)

09.-11. August: Portimao (Portugal)

23.-25. August: Balaton Park (Ungarn)

06.-08. September: Magny-Cours (Frankreich)

20.-22. September: Cremona (Italien)

27.-29. September: Aragon (Spanien)

11.-13. Oktober: Jerez (Spanien)

Mit Bildmaterial von Yamaha.