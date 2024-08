"Kann das nicht nachmachen" - Scott Redding staunt über Toprak Razgatlioglu

BMW-Überflieger Toprak Razgatlioglu schreibt momentan die Geschichte der Superbike-WM um. Beim zurückliegenden WSBK-Wochenende in Portimao feierte der ehemalige Weltmeister seinen 13. Laufsieg in Folge. Eine derart lange Siegesserie gab es in der Superbike-WM noch nie. Selbst Ausnahmekönner wie Jonathan Rea oder Alvaro Bautista waren in ihren Hochphasen nicht so dominant. Auch BMW-Markenkollege Scott Redding ist beeindruckt.

"Toprak ist einen Schritt voraus im Moment", bestätigt Redding und begründet: "Er ist sehr clever. Im vergangenen Jahr, als er gegen Alvaro kämpfte, musste er von Beginn an 100 Prozent geben und so lange kämpfen, wie er nur konnte. Jetzt ist er voraus und kann sich die Reifen einteilen."

Laut Redding nutzt Razgatlioglu seine Vorteile sehr geschickt und weiß, wann er angreifen muss. "Er kennt seine Stärken. Ich sah es aus der ersten Reihe und erkannte, wie clever er mit seinem Paket agiert", bemerkt der Brite, der zuletzt klar im Schatten von Razgatlioglu stand.

Toprak Razgatlioglu lässt momentan alles spielerisch aussehen Foto: Motorsport Images

Vor allem in den direkten Duellen wirkt Razgatlioglu unantastbar. "Neun von zehn Mal kann sich Toprak behaupten, weil er so entschlossen ist, viel riskiert und auf Grund seines Bremsstils Vorteile hat. Er fährt phänomenal", staunt Redding.

Eine derartige Dominanz ist in einer Weltmeisterschaft ungewöhnlich. "Ich habe den Leuten immer gesagt, dass dieser Kerl besonders ist. Mir wurde immer gesagt, dass ich das auch kann. Doch ehrlich gesagt kann ich das nicht nachmachen", gesteht Redding, der deutlich zurückhaltender mit seinen Aussagen ist als in der Vergangenheit.

"Ich kann nicht kopieren, was er macht", stellt Redding klar. "Er ist die nächste Generation. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Es bedeutet auch nicht, dass er eines Tages nicht besiegt wird. Wir haben unterschiedliche Stile. Er hat ein sehr hohes Selbstvertrauen und nutzt das Potenzial des Motorrads wie kein anderer Fahrer."

Scott Redding in der WSBK 2025 wieder auf Ducati?

Nach sieben von zwölf WSBK-Events führt Razgatlioglu die Fahrerwertung mit 365 Punkten an und hat fast 100 Zähler Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Ducati-Pilot Nicolo Bulega. Für Redding lief es in diesem Jahr bisher nicht nach Plan. Der Brite liegt mit lediglich 48 Punkten auf P14 der WM und ist damit viertbester BMW-Pilot.

WSBK 2025: Wohin führt der Weg von Scott Redding? Foto: Motorsport Images

Nach wie vor unklar ist, wie es bei Redding weitergeht. Theoretisch steht der Brite bis Ende 2025 bei BMW unter Vertrag. Doch auf Grund der Bonovo-Teamauflösung gibt es keinen Platz bei BMW. Allerdings könnte Redding beim neuen MGM-Projekt von Bonovo-Teammanager Michael Galinski unterkommen und 2025 eine Ducati Panigale V4R pilotieren.