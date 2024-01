Kawasaki in der Superbike-WM: Anfang vom Ende oder Tiefpunkt überwunden?

Jahrelang dominierte Kawasaki die Superbike-WM. Nach Tom Sykes' WM-Erfolg in der WSBK-Saison 2013 startete Jonathan Rea ab 2015 eine sechsjährige Dominanz und schrieb mit seinen Erfolgen die Geschichte der seriennahen Meisterschaft um. Doch ab der Saison 2021 ging es Schritt für Schritt bergab.

Kawasaki wurde in gewisser Weise Opfer des eigenen Erfolgs. Im Vorjahr gelang den "Grünen" lediglich ein Sieg. Jonathan Rea setzte sich vor allem dank seines Fahrkönnens im chaotischen ersten Rennen in Most durch.

Doch die ausbleibende Entwicklung der Ninja ZX-10RR führte wenig später dazu, dass Rea seinen Vertrag mit Kawasaki auflöste und für die Saison 2024 bei Yamaha unterschrieb. Der Rekord-Champion war von der ausbleibenden Entwicklung in Japan enttäuscht.

Kawasaki bald das Schlusslicht der Superbike-WM?

In den zurückliegenden Jahren gab es an der Kawasaki ZX-10RR lediglich kleine Detailänderungen. Das Konzept wirkt veraltet, doch Kawasaki legt auch für die Saison 2024 nicht nach, während BMW und Honda weiter aufrüsten. Verliert Kawasaki in der bevorstehenden Saison weiter den Anschluss oder geht es nach einigen durchwachsenen Jahren wieder bergauf?

Alex Lowes ist nach Jonathan Reas Wechsel zu Yamaha der neue Teamleader im Kawasaki-Werksteam. Doch gleichzeitig ist Lowes auch der Fahrer, der in der zurückliegenden WSBK-Saison die Sturzstatistik anführte (zur Statistik). Im Gesamtklassement landete der Brite im Vorjahr außerhalb der Top 10. Keine guten Vorzeichen für die WSBK-Saison 2024, oder?

Der neue Kawasaki-Teamleader glaubt an die Trendwende

Lowes ist überzeugt, dass er sein wahres Können nicht zeigen konnte. Der erfahrene Brite hat keine Zweifel an der Kawasaki. "Es steckt noch mehr Potenzial im Motorrad", gemerkt Lowes gegenüber Bikesportnews. "Ich war schneller, als es die Ergebnisse vermuten lassen. Nach der Sommerpause fehlte mir das Glück. Ich weiß, dass ich mehr kann."

Kann Alex Lowes das Kawasaki-Werksteam zu alter Stärke führen? Foto: Kawasaki

"Nicht viele präsentieren neue Motorräder. Es werden kleine Details und Verbesserungen erzielt. Zudem ändern sich die Regeln. Alle liegen momentan sehr eng beieinander. Es sind nicht massive Änderungen nötig, um die Situation und das Gefühl zu verbessern", erklärt Lowes.

Inwieweit kann Kawasaki die Erfahrungen von Axel Bassani nutzen?

"Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir im kommenden Jahr stark sein können", gibt sich Lowes kämpferisch. Mit Axel Bassani erhält er einen neuen Teamkollegen. Doch beim ersten Test mit der Kawasaki hatte Bassani viel Rückstand.

Axel Bassani muss sich noch an die Kawasaki ZX-10RR gewöhnen Foto: Kawasaki

"Ich will immer mein Bestes geben, egal ob gegen Axel oder Johnny. Ich spüre also keinen zusätzlichen Druck", gibt sich Lowes entspannt. Der Vertrag mit Kawasaki läuft am Jahresende aus. Seit dem Sieg beim ersten Kawasaki-Wochenende in der Saison 2020 auf Phillip Island konnte Lowes kein Rennen mehr gewinnen.

Ziehen BMW und Honda in der WSBK 2024 an Kawasaki vorbei?

Mit einem Blick auf die Entwicklung der anderen Hersteller könnte es für Kawasaki in der Saison 2024 weiter bergab gehen. Ducati geht erneut als Favorit in die Saison. Yamaha wird voraussichtlich erster Verfolger sein.

Wird Kawasaki in der WSBK 2024 weiter durchgereicht? Foto: Motorsport Images warum HRC optimistisch ist).

Der Abstieg von Kawasaki wird auch bei den Kundenteams deutlich. In diesem Jahr setzt lediglich Puccetti auf Material von Kawasaki ( mehr Informationen ). Zum Vergleich: Ducati hat mit Barni, Motocorsa, GoEleven und Marc VDS gleich vier Kundenteams.

Mit Bildmaterial von Kawasaki.