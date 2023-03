Kawasaki ohne Chance: Warum Jonathan Rea bis auf P9 durchgereicht wurde

Audio-Player laden

Nach dem durchwachsenen Saisonstart auf Phillip Island wollte Kawasaki-Werkspilot Jonathan Rea in Mandalika verlorene Punkte gutmachen. Doch beim ersten Rennen der Superbike-WM in Indonesien musste der Rekord-Champion eine weitere Niederlage einstecken (zum Rennbericht).

Rea wurde in der Schlussphase bis auf die neunte Position durchgereicht und kam direkt vor Kawasaki-Teamkollege Alex Lowes ins Ziel. Während Ducati, Yamaha, BMW und Honda in den Top 8 vertreten waren, fuhr Kawasaki erneut ein erschreckend schlechtes Ergebnis ein.

"Natürlich ist es frustrierend, doch das ist unsere Realität", kommentiert Rea. "Wir müssen fundamentale Dinge am Motorrad ändern, die nicht funktionieren. Wenn wir das in den Griff bekommen, dann können wir auch vorne mitfahren."

Der Samstag begann bereits in der Superpole nicht nach Plan. "Es war unterm Strich ein schwieriger Tag. In der Superpole wurde eine meiner schnellen Runden wegen gelber Flaggen gestrichen. Danach erhielt ich eine Strafe, weil ich Philipp Öttl im Weg stand", berichtet Rea.

In der Superpole kamen sich Jonathan Rea und Philipp Öttl in die Quere Foto: Gold and Goose

"Ich wusste nicht, dass er so nah hinter mir ist. Zuvor fuhr ich gute Sektorzeiten. Dann drehte das Hinterrad zu sehr durch und ich schaute nach hinten. Doch da war er schon direkt hinter mir. Ich entschuldige mich dafür", so Rea, der von P5 auf P8 strafversetzt wurde und nur aus der dritten Reihe ins erste Rennen ging.

Chaos in Kurve 1 wirft Jonathan Rea zurück

"Im Rennen hatte ich einen durchschnittlichen Start. Dann spielte sich Rinaldis Sturz in Kurve 1 direkt vor mir ab. Ich musste eine weite Linie wählen und fand mich ziemlich weit hinten im Feld wieder", ärgert sich Rea über das Chaos nach dem Start.

Michael Rinaldi stürzte in Kurve 1: Jonathan Rea musste ausweichen Foto: Gold and Goose

"Schritt für Schritt kam ich vor, doch danach verpasste ich einige Kurvenscheitel und bekam in den schnellen Kurven Probleme. Das sind normalerweise meine Lieblingskurven, doch heute bekam ich Schwierigkeiten. Das Motorrad lenkte nicht ein, weil ich vorne keinen Grip hatte", nennt Rea das Problem.

"Der Hinterreifen war das gesamte Rennen über ziemlich konstant, doch der Vorderreifen baute stark ab. Ich konnte das Motorrad nicht richtig verzögern und auch nicht richtig einlenken. Es waren wirklich schwierige letzte Runden", blickt Rea zurück.

Jonathan Rea wird gegen Rennende durchgereicht

Danilo Petrucci (Barni-Ducati), Michael van der Mark (BMW), Xavi Vierge (Honda) und auch Dominique Aegerter (GRT-Yamaha) zogen an der Kawasaki mit der Nummer 65 vorbei. "Ich musste hart um meine Position kämpfen. Von hinten kamen einige Fahrer und ich wurde wie im zweiten Rennen auf Phillip Island eingeholt", schildert Rea.

"Das ist sehr frustrierend. Wir müssen verstehen, was wir am Sonntag besser machen können", stellt der sechsmalige Champion klar. Doch was wirft Kawasaki so weit zurück? "Es fehlt viel im Moment. Wir müssen uns verbessern. Einige Dinge können wir nicht verbessern, doch wir können eine bessere Balance finden", erklärt Rea.

Die Balance der Kawasaki stimmt laut Jonathan Rea nicht Foto: Kawasaki

"Auf eine Runde ist mein Motorrad sehr gut. Es ist deshalb schwierig, etwas zu kritisieren. Wenn alles stimmt und wir viel Haftung haben, dann funktioniert das Motorrad gut. Doch wenn die Haftung abbaut, dann haben wir stärker zu kämpfen als die anderen", analysiert Rea.

"Wir müssen uns die Chassisbalance anschauen und versuchen, das Maximum herauszuholen", erklärt der Brite und warnt: "Wir müssen aufpassen, dass der Frust nicht zu groß wird. Doch wenn man sich anschaut, was wir in der Vergangenheit erreicht haben, dann ist es neu für uns, um jeden Punkt kämpfen zu müssen."

