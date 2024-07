Kawasaki plötzlich wieder schnell: Alex Lowes bedauert Jonathan Reas Wechsel

Für Kawasaki verlief das WSBK-Wochenende in Donington sehr erfolgreich. Alex Lowes beendete beide Hauptrennen auf dem Podium. Am Samstag war der Brite erster Verfolger von BMW-Speerspitze Toprak Razgatlioglu. Im Rennen am Sonntag kam Lowes auf der dritten Position ins Ziel. Mit den guten Ergebnissen festigte er seine vierte Position in der Meisterschaft. Aber warum ist die Kawasaki ZX-10RR plötzlich wieder so stark?

"Ich habe mehr Vertrauen, wenn das Motorrad rutscht. Ich kann das Motorrad so platzieren wie ich möchte. Das ist auf die Renndistanz gesehen sehr wichtig", nennt Lowes die Gründe und stellt fest: "Ich bin definitiv schneller als im vergangenen Jahr."

Mit Platz zwei war Lowes am Samstag "Best of the Rest". Dabei war die Ausgangslage für das erste Rennen alles andere als optimal. In der Superpole verletzte Lowes in der Schikane die Tracklimits. "Das hat uns von Startplatz drei auf Startplatz neun zurückgeworfen. Ich befürchtete, dass wir dadurch die Chance auf ein gutes Ergebnis verspielt haben", so der Brite.

Doch nach einem Start und vielen guten Manövern landete der Kawasaki-Pilot auf Platz zwei. Wie konnte sich Kawasaki so stark verbessern? "Das Motorrad ist im Vergleich zum Vorjahr sehr ähnlich", verrät Lowes.

Wurde Alex Lowes in den vergangenen Jahren unterschätzt?

Dass die Leute immer das Motorrad für die besseren Ergebnisse verantwortlich machen, nervt den WSBK-Routinier: "Ich erziele viel bessere Ergebnisse als im Vorjahr, also muss es am Motorrad liegen und nicht an mir. So denken die Leute heutzutage. Doch meine Situation hat sich komplett verändert. Ich habe viel mehr Selbstvertrauen und fahre viel besser als im Vorjahr."

Der Wechsel zu Crewchief Pere Riba war für Alex Lowes eine Hilfe Foto: Kawasaki

"Natürlich ist das Motorrad sehr gut", stellt Lowes klar und erinnert an die Vergangenheit: "Damit wurden sechs WM-Titel gewonnen. Wir wissen, dass wir in einigen Bereichen zu kämpfen haben. Doch es ist ein sehr gutes Motorrad."

Teamkollege Axel Bassani ist aktuell nur WM-Zwölfter Foto: Kawasaki

Überraschung: Kawasaki nutzt die erlaubte Drehzahl nicht

Die Regeln erlaubten Kawasaki einige Modifikationen für die WSBK-Saison 2024. So konnte das Gewicht der Motorinnereien angepasst werden. Zudem erhielt Kawasaki mehr Drehzahl. "Wir nutzen nicht die komplette Drehzahl", verrät Lowes überraschend. "Es hilft sicher ein bisschen. Die Abstände sind so gering, dass jede kleine Verbesserung eine Hilfe ist."

Alex Lowes berichtet, dass Kawasaki die Zugeständnisse nur teilweise nutzt Foto: Kawasaki

Besseres Gefühl dank neuer Gabel: Alex Lowes lobt die Arbeit von Showa Foto: Motorsport Images

Alex Lowes bedauert, dass er sich nicht mehr mit Jonathan Rea messen kann

Kawasakis Entscheidung, auch 2024 mit Alex Lowes weiterzumachen, wurde im vergangenen Sommer teilweise heftig hinterfragt, denn damals waren die Ergebnisse enttäuschend. Doch Kawasaki wurde für die Loyalität belohnt, denn in diesem Jahr liefert Lowes endlich die Resultate, die man sich seit der Verpflichtung vor vier Jahren erhoffte.

"Ich hatte in der Vergangenheit so viele Verletzungen und Probleme", begründet Lowes die schwachen Ergebnisse der WSBK-Saison 2023. "Im vergangenen Jahr hatte ich zwei Operationen im August und September. Als ich zurückkam, qualifizierte ich mich zwei Mal vor Jonathan. Ich konnte ihn in den Rennen nicht besiegen, weil ich nicht konstant genug war. Doch ich war nie langsamer als er."

Jonathan Rea und Alex Lowes treten in der WSBK 2024 für unterschiedliche Teams an Foto: Circuitpics.de

Wenn Rea noch für Kawasaki fahren würde, dann hätte Lowes allerdings nicht die Chance erhalten, Crewchief Pere Riba zu übernehmen. "Der Wechsel zu Pere war für mich eine Hilfe", bemerkt Lowes, der seinen ehemaligen Teamkollegen in der Box vermisst: "Er fehlt mir in der Box. Ich habe großen Respekt vor ihm und seinen Erfolgen. Er ist einer meiner besten Freunde im Paddock."