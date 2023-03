Kein Bruch mit BMW: Bonovo-Chef Jürgen Röder liefert Klarstellung

Audio-Player laden

BMW blickt auf einen schwierigen Start in die WSBK-Saison 2023 zurück. Die Performance der neuen BMW M1000RR blieb bei den Übersee-Wochenenden in Australien und Indonesien klar hinter den Erwartungen zurück. In der Herstellerwertung ist BMW aktuell das Schlusslicht. Scott Redding, der bestplatzierte BMW-Pilot, liegt nach den beiden ersten Events nur auf P14 der Fahrerwertung.

Bonovo-Teambesitzer Jürgen Röder zeigte sich nach dem schwachen Saisonstart in Australien enttäuscht von der BMW-Performance und machte aus seiner Unzufriedenheit kein Geheimnis (was Röder nach dem ersten Event sagte).

Das sorgte für Aufregung und ließ einen Bruch mit dem deutschen Hersteller vermuten. Doch nach dem zweiten Event lieferte Röder eine Klarstellung.

Jürgen Röder kooperiert seit der WSBK-Saison 2021 mit BMW Foto: BMW

"Nach meinen Äußerungen nach Australien wurde ich angesprochen, ob es einen Bruch zwischen uns und BMW gäbe. Das möchte ich in aller Klarheit dementieren", erklärt der Bonovo-Teambesitzer und betont: "Wir sind nach wie vor fest an der Seite von BMW. Ich habe nach wie vor großes Vertrauen in BMW."

"BMW arbeitet hart. Wir haben noch zusätzliche Tests, wo einige Neuerungen kommen. Wir hoffen, dass die Vorbereitungszeit für uns positiv verläuft, um in Assen dann anzugreifen", bemerkt Röder.

Aus Bonovo-Sicht besonders bitter: Loris Baz, der in Mandalika mit P5 in der Superpole überraschte, zog sich bei einer Kollision mit Alex Lowes Frakturen in der Wade und im Knöchel zu zur Reaktion des Franzosen und wird heute operiert.

Gelingt beim Europaauftakt in Assen die Trendwende?

"Natürlich wirft die Verletzung von Loris das ganze Team massiv zurück. Das ist extrem ärgerlich und unnötig. Insofern hoffen wir jetzt natürlich, dass sein Genesungsprozess schnell geht und er in Assen wieder dabei sein kann", kommentiert der Bonovo-Chef.

Loris Baz hat noch sechs Wochen Zeit, um sich zu erholen Foto: BMW Motorrad

Zusammen mit BMW will Röder an einem Strang ziehen, um in der Superbike-WM erfolgreich zu sein: "Wir werden neue Teile für unsere Tests bekommen und wir sind in Verbindung mit BMW auf einem guten Weg. Es haben Gespräche stattgefunden. Ich denke, wir sind gemeinsam an einem Punkt, uns nach vorn zu bewegen. Alle geben ihr Bestes."

Klarstellung: Bonovo will sich nicht von BMW abwenden

"Nicht jedes neu entwickelte Teil muss unbedingt einen Weg nach vorn bedeuten, aber wir werden sehen, dass wir insgesamt einen Schritt nach vorne machen werden. Um das noch einmal zu betonen: Wenn in dieser Form von mir Kritik geübt wurde, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir uns von BMW abwenden", stellt Röder klar.

Die neue BMW M1000RR blieb bisher einiges schuldig Foto: BMW

"Aber ich denke, in einem Land, in dem freie Meinungsäußerung erlaubt ist, muss eine so geartete Kritik von meiner Seite möglich sein. Ich denke, das zeigt auch die Größe von BMW, dass sie diese Kritik akzeptieren und tolerieren. Das zeigt in meinen Augen wahre Größe und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in Assen einen Schritt nach vorn machen werden", so der Bonovo-Teamchef.

Die beiden Bonovo-Piloten belegen in der Meisterschaft aktuell die Positionen 16 und 17. Neuzugang Garrett Gerloff sammelte bisher 15 Punkte und Loris Baz hat sechs Punkte auf seinem Konto.

Mit Bildmaterial von BMW Motorrad Motorsport.