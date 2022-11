"Kein Respekt" - Warum sich Toprak Razgatlioglu über Alvaro Bautista ärgert

Audio-Player laden

Nach dem ersten Rennen der Superbike-WM in Mandalika (Indonesien) kam es auf dem Podium zu einer kontroversen Szene. Nach den Hymnen für den siegreichen Fahrer und Hersteller öffnete Alvaro Bautista als einziger der Top-3-Fahrer seine Champagner-Flasche und feierte seinen zweiten Platz.

Sieger Toprak Razgatlioglu verzichtet als Muslim generell auf Champagner-Duschen. Und auch Jonathan Rea ließ seine Flasche verschlossen, was laut Razgatlioglu auf den Austragungsort zurückzuführen war.

Doch Bautista ließ sich davon nicht abhalten und versuchte, Laufsieger Razgatlioglu zu duschen. Dafür rannte der Spanier dem Türken bis hinter die Bühne hinterher. Für Razgatlioglu war diese Aktion respektlos, denn Alkohol ist für ihn als Muslim verboten. Zudem fand das Event in einem muslimisch geprägten Land statt.

Als Razgatlioglu für das Abschlussfoto auf das Podium zurückkehrte, wirkte er verärgert und signalisierte seinen Frust mit einer klaren Geste.

Nach den Feierlichkeiten sprach der amtierende Superbike-Weltmeister über die Szene: "Es ist okay, mit Champagner zu feiern, doch er folgte mir. Ich verstehe das nicht, weil ich ein Muslim bin. Ich feiere grundsätzlich nicht mit Champagner."

Alvaro Bautista entschuldigte sich nach der kontroversen Siegerehrung Foto: Motorsport Images

"Alvaro tat das nicht und verfolge mich auch noch, um mich mit Champagner zu baden. Ich will nicht viel mehr darüber sagen, doch es war nicht gut", so Razgatlioglu nach dem ersten WSBK-Rennen in Mandalika.

Sportlich war Razgatlioglu am Sonntag klar überlegen. Der Türke feierte einen klaren Sieg, nachdem er die Superpole dominiert hatte. Doch die Titelverteidigung wird immer unwahrscheinlicher, denn selbst wenn Razgatlioglu beide Sonntags-Rennen gewinnt, dann kann Bautista vorzeitig die Meisterschaft gewinnen mehr Hintergründe.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.